O brasileiro está cada vez mais previdente com o seu futuro. Pesquisa realizada pela Associação Planejar, com pessoas de 16 a 60 anos, de norte a sul do país, indicou que 65% dos entrevistados estão buscando formas de planejar-se financeiramente. Pensando naqueles que estão em busca de um seguro para incluir nesse planejamento, Leonardo de Freitas, diretor da Organização de Vendas da Bradesco Seguros, dá dicas de como escolher o melhor produto de acordo com a necessidade de cada pessoa.

“Em tempos de crise, o seguro assume um papel ainda mais importante, como um investimento essencial. E a Bradesco Seguros oferece opções com benefícios tanto a curto quanto a longo prazo”, explica o executivo.

Apesar de ser um item importante para o planejamento, a escolha do seguro pode gerar dúvidas e, se realizada de forma incorreta, pode até causar prejuízos para o cliente. “Quais coberturas o meu seguro terá? Essas coberturas são adequadas para o meu perfil e estilo de vida? Quando posso ou não acioná-lo? Perguntas como essas são frequentes entre os consumidores e saber as respostas é fundamental para adquirir a proteção correta”, complementa.

Por isso, o executivo selecionou algumas dicas simples que podem servir de guia para escolher o melhor produto:

1) Procure um corretor

Quando somos leigos no assunto, buscar a ajuda de um profissional experiente pode evitar futuros problemas. Buscar orientações é fundamental na hora de se escolher um produto, especialmente para não errar. E o corretor é o especialista quando se fala em seguros, por meio de uma consultoria ampla, é ele quem pode ajudar o consumidor a encontrar a melhor solução de proteção. Analisando todas as variáveis necessárias (estilo de vida, perfil e o orçamento de cada um) ele quem pode dar suporte ao consumidor para uma escolha mais assertiva. Além disso, o profissional atua como um intermediário do cliente com seguradora, podendo agir em prol do mesmo caso seja necessário readequar sua cobertura.

2) Fique atento ao seu estilo de vida

Observar as suas necessidades e o que é prioridade para o momento que está vivendo é uma parte importante do processo. Hoje, existe uma gama variada de produtos no mercado e é preciso avaliar o que realmente é necessário para o seu estilo de vida, mas sempre pensando em adequar essa proteção ao longo da vida.

Por exemplo, para quem trabalha em casa, um hábito adquirido por muitos trabalhadores nos últimos tempos, um seguro residencial pode ser uma boa opção de investimento. Já para quem pretende viajar para o exterior, deve-se escolher um seguro-viagem, podendo ser contratado individualmente ou para a sua família. Também há aqueles que estão em fase de se aposentar, ou preocupados em assegurar familiares em caso de alguma eventualidade, nessas situações pode-se pensar em uma previdência e um seguro de vida.

3) Estipule um orçamento

Definir o quanto se quer investir e procurar produtos que se encaixem no seu orçamento é a próxima dica. Hoje, no mercado, como há inúmeras opções de proteção com amplas coberturas, das mais simples as mais completas, buscar preços compatíveis com o seu cenário é uma estratégia eficaz.

4) Pesquisa sobre a seguradora

Quando pensamos em um produto para uso a longo prazo, contratá-lo com uma empresa sólida é crucial, como é o caso do seguro, item que deve acompanhar o segurado durante todas as fases da sua vida, garantindo benefícios para a longevidade. A tranquilidade para o investimento correto é parte fundamental na compra de uma solução que está diretamente ligada ao futuro. Por isso, pesquise bem sobre a seguradora na hora de adquirir um produto para a sua proteção, dos seus familiares e de seus bens.

5) Examine bem as coberturas e ofertas do produto

Por fim, a última dica se relaciona diretamente com as anteriores: fique atento às coberturas oferecidas no seu produto. É preciso entender quais serviços você pode ou não contar e quais precisa de fato ter na sua lista de prioridades. Peça ao corretor pra ajudar a interpretar a apólice e tirar possíveis dúvidas.

N.F.

Revista Apólice