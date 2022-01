A BRB Seguros foi lançada oficialmente nesta última terça-feira, 25 de janeiro, em Brasília. A joint venture nasce com a força e a solidez do BRB – Banco de Brasília S.A. e o foco, a agilidade e a veia tecnológica da Wiz Soluções. O objetivo é levar uma experiência multicanal completa aos clientes.

A parceria destina-se à oferta de seguridade, capitalização, previdência e consórcio nos canais do banco. Nos últimos seis meses, um grupo de trabalho foi formado com profissionais das duas empresas, que definiram a estratégia, os processos e traçaram as oportunidades para a BRB Seguros.

A BRB Seguros pretende que o consumidor faça da cotação até a venda, da renovação ao pós-venda, em uma experiência amigável e satisfatória no canal que lhe for mais conveniente: nas agências bancárias, canais remotos ou digitais. Cerca de 270 colaboradores iniciam as atividades de aprimoramento dos produtos e serviços conduzidos nos últimos 30 anos pela corretora.

“Seremos a única operação verdadeiramente multicanal completa do Brasil”, destaca a diretora-presidente da corretora, Alexsandra Braga.

O BRB tem 57 anos e uma base de quase 4 milhões de clientes atualmente. A tradicional instituição bancária vem acelerando processos de digitalização, inovação e expansão da atuação no Brasil e no exterior. Registrou Lucro Líquido de R$ 433 milhões até o 3T21. Com destaque para o banco digital em parceria com o Flamengo, o Nação Fla BRB, que superou a marca de 2,8 milhões de correntistas em 1 ano e meio.

“Vamos ampliar e melhorar os canais para conhecer mais o cliente, entender o seu momento de vida e, assim, encantá-lo, oferecendo uma experiência inovadora e um portfólio de seguridade completo”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

A Wiz Soluções é uma gestora de canais de distribuição de seguros e produtos financeiros. A empresa tem 48 anos e está avaliada em R$ 1,2 bilhão na Bolsa de Valores. Trata-se de uma companhia de capital aberto desde junho de 2015 e que atua na oferta de soluções remotas e digitais, aportando inteligência desde a qualificação de leads até a venda totalmente automatizada no ambiente virtual. É benchmark em bancassurance no País e teve Receita Bruta de R$ 707 milhões até o 3T21.

“A BRB Seguros tem condições de se tornar, até o fim deste ano, uma referência em seguridade em canal bancário. Além de ser protagonista para a nova realidade de open insurance”, afirmou o CEO da Wiz, Heverton Peixoto.

N.F.

Revista Apólice