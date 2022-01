A Bradesco Seguros lançou um novo produto no segmento Residencial. O ‘Lar Mais Seguro Bradesco’, já disponível no mercado, oferece custo-benefício e uma gama completa de assistências para o dia a dia dos consumidores, além de contratação simples e ágil para os corretores.

Na cobertura básica, o seguro contempla incêndio, queda de raio, impacto de veículos, fumaça, entre outras. Além dessas, os clientes têm acesso a coberturas como roubo, vendaval, chuva de granizo, moradia temporária e mais. Entre as novas assistências, serviço de limpeza, hospedagem e segurança, instalação de olho mágico, troca de vidros, fixação de antenas, limpeza de ralos e caixa d´água, entre outros.

Além de todas as vantagens para o dia a dia, clientes ainda concorrem a sorteios mensais de R$ 300 mil. “A Bradesco Seguros investe em inovação e novos formatos para oferecer produtos cada vez mais atrativos, com foco em maximizar a experiência do cliente. Aos corretores, é uma possibilidade de ofertar um produto mais amplo e que pode ajudar a incrementar as vendas e aumentar a receita com comissão”, destaca Raquel Costa, superintendente de produto de Ramos Elementares da Seguradora.

N.F.

Revista Apólice