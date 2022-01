A Bradesco Seguros aposta em preços competitivos, benefícios e serviços sob medida, além de condições diferenciadas de pagamento a clientes do produto Auto Correntista.

Entre os principais atrativos, a flexibilização na contratação de coberturas e diversos benefícios, de acordo com o perfil do segurado, como por exemplo a opção de escolha de alguns serviços de sua preferência e com desconto, cobertura 0 km por seis meses (gratuita), descontos no prêmio e na franquia para atendimentos nos Bradesco Auto Center, entre outras facilidades. Além disso, o produto oferece novas formas de pagamento, como débito em conta Bradesco e em outros bancos*, cartão de crédito Bradesco Seguros e de outras bandeiras** e boleto. O cliente conta com um parcelamento diferenciado, em até 10x sem juros, no débito ou cartão de crédito, ou em até 6x sem juros, no boleto. E mais, um desconto promocional extra de 5% ao pagar com o Cartão Bradesco Seguros.

O produto é destinado aos clientes dos segmentos Classic, Exclusive e Prime, que possuam veículos de passeio e pick-ups. “Nosso objetivo é atender às demandas dos consumidores e ampliar o acesso da população ao seguro auto. Com o auto correntista, aproveitamos a capilaridade da presença do banco pelo país para oferecer serviços customizados”, destaca Eduardo Menezes, superintendente de Produtos da seguradora.

Os benefícios exclusivos são válidos somente para seguros individuais, de Pessoa Física, para carros dos tipos passeio, picape leve e pesada, além de motos, enquadradas no Auto Correntista.

N.F.

Revista Apólice

* O pagamento por débito em conta só é permitido para conta Bradesco e para os seguintes bancos: Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bancoob e Credicoamo.

** Bandeiras Elo, Visa, Mastercard e Amex.