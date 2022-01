A Aon anunciou Inácio Araújo como novo diretor de Marketing e Comunicação para o Brasil. Com mais de 20 anos de atuação no mercado segurador, o executivo será responsável por liderar a área no país, reportando-se à Carmela Borst, CMO América Latina da companhia.

Com uma sólida experiência na área, Araújo já passou por empresas como Umbro, Adidas e, mais recentemente, liderou a área de Marketing e Comunicação do Grupo Mapfre no Brasil, estando à frente do planejamento estratégico, posicionamento de marca, campanhas publicitárias, marketing digital, eventos, entre outros.

“Estamos seguros de que a experiência e conhecimento de Inácio serão de grande contribuição para que a nossa área de Marketing & Comunicação atue cada vez mais como uma parceira do negócio, impulsionando o crescimento e o impacto comercial da Aon Brasil, além de fortalecer a entrega de uma experiência Aon United aos nossos colegas e clientes”, afirma Carmela Borst.

O executivo chega para apoiar o novo momento da companhia, que visa fornecer soluções inovadoras para os clientes, independentemente do setor, tamanho ou geografia, focando em necessidades não atendidas em quatro áreas principais: novas formas de volatilidade, construção de uma força de trabalho mais resiliente, acesso ao capital e atendimento aos desfavorecidos.

N.F.

Revista Apólice