Além de 10 grandes painéis sobre os assuntos mais relevantes de interesse direto da categoria na sua programação técnica, e da 21ª Exposeg, a maior feira de negócios do setor, com as participações das maiores seguradoras do País, e onde será possível ampliar relacionamento, conhecer novas campanhas de vendas, produtos e serviços desenvolvidos por essas companhias; formalizar parcerias e realizar um perfeito networking; o 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros terá ainda uma ampla programação cultural, com apresentações já confirmadas da dupla Marcos & Belutti, que completará, em março de 2022, 24 anos de uma carreira repleta de sucessos; de Mumuzinho; e das cantoras Fernanda Abreu, Paula Lima e Luiza Possi.

Outra grande novidade serão os sorteios de três carros zero km em horários e dias distintos. Portanto, fique alerta para não perder essa oportunidade!

Promovido pela Fenacor, em parceria com o Sincor-SP, o 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros será realizado entre os dias 03 e 05 de março, no Royal Palm Plaza, em Campinas (São Paulo), considerado o mais completo resort para encontros de grande porte do País.

As inscrições podem ser feitas neste endereço eletrônico: https://www. congressodoscorretores.com.br/

Para garantir a plena segurança de todos os presentes, o evento será exclusivo para profissionais 100% vacinados e testados.

Fique atento! Corretores de Seguros e demais profissionais do mercado têm até o dia 15 de janeiro (sábado) para aproveitarem as condições especiais de inscrição e hospedagem nesses três eventos.

O Congresso reunirá as maiores lideranças e principais personalidades e autoridades do mercado, assegurando a possibilidade de plena qualificação, atualização e aperfeiçoamento profissional.

Os três eventos, realizados simultaneamente em um único espaço, serão históricos, seja pela qualidade da programação, a possibilidade de negócios e de aprendizado que oferecem aos participantes, o ambiente agradável e, sobretudo, seguro – seguindo todas as normas de segurança estabelecidas pelas autoridades – e a cultura, curtindo artistas de primeira linha no cenário nacional.

Paineis

Tendo como base o tema central do evento – “O Setor de Seguros e o Corretor, Realidade e Perspectivas” – a programação técnica será composta por 10 painéis que irão tratar de questões como a inovação, englobando a importância de se adotar novas ferramentas tecnológicas; os desdobramentos do Open Insurance; as novas fronteiras de negócios que se abrem para o Corretor através das redes sociais, da internet e do foco no digital; a necessidade de estar adequado aos dispositivos da LGPD; e o atendimento remoto ao cliente, entre outros.

O futuro da carteira de Automóveis e dos Ramos Elementares também será discutido em um painel no qual lideranças do mercado e especialistas vão debater aspectos relacionados à proteção veicular, ao seguro popular, às vantagens e desvantagens dos produtos com coberturas intermitentes e as plataformas de precificação que usam programas analíticos e a usabilidade.

Já no painel sobre o seguro saúde haverá amplo debate sobre critérios para reajustes, coberturas, telemedicina, franquias e o papel do corretor na orientação aos segurados.

As novas perspectivas que surgem na área de benefícios, seguros de vida, planos de previdência privada e até nos investimentos financeiros, que, cada vez mais, atraem os Corretores, serão abordadas no painel com foco nas oportunidades que o mercado disponibiliza para a categoria.

Também está confirmado o painel sobre o cenário atual e as perspectivas da economia brasileira para 2022 e os possíveis reflexos no mercado de seguros, com a participação de renomado economista.

No tradicional painel institucional, autoridades e lideranças do setor vão comentar as novas oportunidades que o mercado de seguros oferece nesta década e o cenário que pode ser esperado no pós-pandemia.

Entre as novidades nesta edição do Congresso está o painel dedicado às mulheres do mercado de seguros, reunindo executivas que assumiram o comando ou atuam como líderes de grandes empresas do setor, que irão debater questões relacionadas à equidade e ao empoderamento.

Condições

Corretores de seguros, pessoas físicas ou jurídicas, associados aos Sincors filiados à Fenacor têm valores diferenciados para a inscrição. As mesmas condições especiais são asseguradas aos corretores de seguros do Amapá, Ceará e Rio de Janeiro associados ao IBRACOR.

Em ambos os casos, após acessar o site, basta clicar em “Eu sou um corretor associado (PF)” ou “Minha empresa é associada (PJ)”.

Os demais corretores de seguros deverão acessar o espaço “Eu sou um corretor não associado (PF/PJ)” para fazer sua inscrição. Há ainda uma área para inscrições de “Outros profissionais – não corretor”.

No site, além das inscrições, também é possível obter todas as informações sobre hospedagem, programação e consulta à relação das seguradoras que estarão presentes na 21ª Exposeg.