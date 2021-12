Com o avanço da vacinação à Covid-19 (nesta semana o Brasil atingiu 66% de sua população totalmente imunizada), cada vez mais atividades presenciais estão sendo retomadas. É o caso da Zurich, que anuncia a conclusão de reabertura de suas 27 filiais em todo o país, um processo que se iniciou em 04 de outubro, após meses de planejamento e criteriosa avaliação do cenário pandêmico e observância de protocolos estabelecidos, a partir do serviço de consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein.

“A pandemia não prejudicou o relacionamento da seguradora com os corretores. Decidimos pela reabertura gradual das nossas filiais comerciais com o propósito de retomar as visitas presenciais e restabelecer o olho no olho com esses parceiros estratégicos”, comemora o diretor executivo de Distribuição da companhia, Marcio Benevides.

O executivo explica que a Zurich começou a avaliar a possibilidade de reabertura das suas filiais no final de 2020, ao observar a queda nos números de casos e vítimas fatais do novo coronavírus. “Mas quando a segunda onda começou, no início de 2021, decidimos por manter o atendimento aos corretores parceiros apenas de forma remota. Com a consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein, foram avaliados diversos indicadores, como a ocupação de UTIs, o acesso aos nossos funcionários aos hospitais, se estavam imunizados, entre outros. A decisão de reabertura só foi tomada depois que a iniciativa foi considerada segura por parte da instituição”, finaliza.

