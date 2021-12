Por conta dos novos desafios de expansão comercial e sustentabilidade junto aos clientes, a Zurich realizou promoções em sua diretoria de seguros corporativos. Fernando Saccon, até então superintendente de Linhas Financeiras e Seguro Garantia, assume o cargo de diretor comercial de Seguros Corporativos. Sua antiga posição passa a ser ocupada por Marck Sá, que atuava como gerente executivo de Linhas Financeiras.

Saccon é formado em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e com especializações pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com mais de 17 anos de experiência no mercado securitário e com passagens em empresas como Tokio Marine, Metlife e Mapfre, trabalha na Zurich desde 2009, onde acumula experiência nas áreas jurídicas, compliance e subscrição na gestão das carteiras e equipes de linhas financeiras e seguro garantia.

Marck Sá, que é formado em direito pelo Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), atuou como advogado na área de mercado de capitais por cerca de três anos. Possui especializações em Direito do Seguro e Resseguro, Contratos de Seguro e Responsabilidade Civil, também pela FGV. No setor de seguros, trabalhou como analista de risco no setor de linhas financeiras na AIG Seguros e, na Zurich, até ser promovido era Gerente Executivo de Linhas Financeiras.

Outra promoção na área

Outra movimentação da diretora de Seguros Coorporativos da Zurich no Brasil deu-se com Guilherme Ramiro. Ele, que até então era gerente de Seguro Garantia, passa a ser gerente executivo de Subscrição de Seguro Garantia. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui uma especialização em Produtos Financeiros e Gestão de Riscos pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Antes de ingressar na Zurich, Guilherme atuou com riscos de crédito na Ford e no Banco Santander.

