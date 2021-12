No começo de 2020, pouco depois de a pandemia atingir o Brasil, uma opção de atendimento até então pouco explorada pelos brasileiros ganhou popularidade: a telemedicina. Somente nos seis primeiros dias de pandemia no Brasil, houve um aumento de 800% no uso da telemedicina, segundo pesquisa publicada na revista científica Plos One, em julho de 2021. Especialistas apontam que a tendência é que, mesmo após o período pandêmico, o uso desta tecnologia continuará em alta.

Sempre procurando oferecer serviços de acordo com as necessidades de seus clientes, a Zurich anunciou a inclusão de atendimentos por meio da telemedicina como a mais nova assistência do seguro de vida Zurich Vida Para Você.

Lançado no começo de 2021, o seguro de vida da seguradora oferece, além das coberturas tradicionais (como Indenização por Morte e Invalidez por Acidente, por exemplo, que não são obrigatórias), outras proteções customizáveis, que podem ser utilizadas em qualquer momento da vida sempre que necessário. Além de ser um produto flexível, o capital segurado (indenização a receber) pode ser de até R$ 5 milhões, valor acima da média praticada para seguros de vida.

Ao contratar o seguro, o cliente ainda pode escolher, gratuitamente, três assistências num rol de 15 opções oferecidas pela companhia, que ele pode utilizar ao longo de toda a sua vida. A telemedicina junta-se a serviços como os voltados às bikes e pets, que foram anunciados no mês de junho, e outros disponíveis desde o lançamento, como: Orientação Psicológica, 2ª Opinião Médica e até uma Rede de Descontos em mais de 20 mil estabelecimentos em todo o Brasil.

Rodrigo Barros, diretor de Vida, Previdência e Capitalização da Zurich no Brasil, conta que a seguradora analisou a realidade do mercado antes de anunciar a novidade. “Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 64,4% dos brasileiros vivem em famílias em que ninguém possui um convênio médico. Isso acontece, em grande parte, por conta do valor de investimento que é necessário fazer para ter acesso a este tipo de atendimento. Pesquisamos muito e encontramos a plataforma Tem Saúde, que permite que possamos oferecer o serviço com a qualidade que a companhia preza, já que a companhia sempre coloca o cliente no centro de tudo o que faz”, explicou.

O executivo ressalta que segurados que possuem o produto Zurich Vida Para Você poderão ter acesso a atendimento com médicos generalistas através da telemedicina a qualquer momento do dia. “Nós acreditamos que o importante é sempre oferecer o melhor para nossos consumidores; e por isso os clientes que contratarem o nosso seguro de vida poderão selecionar um benefício que disponibiliza acesso a um atendimento médico de qualidade com apenas alguns cliques, no conforto da sua casa, 24 horas por dia, durante os 365 dias do ano”, finaliza.

Como funciona o serviço de telemedicina

Os serviços de telemedicina do seguro de vida da Zurich são viabilizados por meio da Tem Saúde, uma empresa que soma mais de 4 milhões de cartões emitidos e é uma plataforma certificada e autorizada pelo Conselho Federal de Medicina.

Vinte e quatro horas após a emissão do seguro, caso o cliente escolha tal assistência, ele recebe um SMS com o número de sua Conta Saúde, além de senha para utilização. Em seguida, faz a ativação pelo site do parceiro ou pela Central de Atendimento da seguradora.

Quarenta e oito horas após essa etapa, o titular já pode solicitar atendimento por este link. Logo depois de um rápido procedimento de login, já é possível passar pelas consultas; caso o médico prescreva uma receita, o usuário a receberá por e-mail.

N.F.

Revista Apólice