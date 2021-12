A Wiz Soluções e a Galapagos Capital avançaram na parceria comercial iniciada em 2019, a princípio para a oferta de empréstimos com garantia imobiliária às pessoas físicas, e constituíram a Wimo: uma joint venture com ampla oferta de produtos de crédito, inclusive para pessoa jurídica, em todo mercado nacional.

“A Wimo reúne soluções financeiras acessíveis e sem burocracia para viabilizar sonhos, recuperar autoestima e levar protagonismo aos endividados ou àqueles que enxergam oportunidades de crescimento e investimento nos seus negócios. Nossa intenção desde o início sempre fora estabelecer uma joint venture com a Galapagos. Contudo, optamos pela consolidação da atuação no mercado e, dado o potencial do negócio, partimos agora para uma operação ainda mais focada na expansão dos produtos de crédito”, explica Heverton Peixoto, CEO da Wiz.

A parceria iniciada dois anos atrás se deu por meio da estruturação de um fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC) pela Galapagos Capital para aquisição de operações de Home Equity originadas pela força de vendas da Wiz Parceiros, unidade de negócio da empresa focada na distribuição de consórcio e produtos de crédito. De lá para cá, o negócio recebeu mais de R$ 1,5 bilhão em solicitações e concedeu mais de R$ 150 milhões em operações de crédito.

Em 2021, o negócio cresceu ainda mais com a criação de novos produtos, tais como o crédito para pessoas jurídicas com garantia de imóvel e antecipação de comissões, beneficiando principalmente pequenas e médias empresas, com operações entre R$ 50 mil a R$ 2 milhões.

Com novos produtos e uma participação mais efetiva da força de vendas da Wiz Parceiros, que conta com mais de 23 mil pontos de vendas espalhados por todo o Brasil, a Wimo vem apresentando um crescimento exponencial, com uma média de desembolso de R$ 15 milhões por mês em operações de crédito no segundo semestre de 2021.

Nesse contexto, a joint venture Wimo foi formalizada tendo a Wiz e a Galapagos Capital como sócias. “Nossos clientes geralmente são empresários e autônomos financiando a expansão de seu negócio ou pessoas endividadas que optam por consolidar e quitar suas dívidas de curto prazo por meio de um instrumento de longo prazo, com taxas de juros mais atraentes. Hoje somos uma fintech que nasceu dentro da Wiz e da Galapagos Capital e que já possui uma carteira de crédito ativa com mais de R$ 150 milhões em operações e clientes em todos os estados do Brasil. Nos próximos 5 anos pretendemos ser o maior player não bancário fornecedor de soluções de crédito do Brasil, com um portfólio ainda mais amplo de produtos”, afirma o diretor-executivo da Wimo, Luis Moraes.

“Para nós, a criação da Wimo é a reafirmação do sucesso de nossa parceria com a Wiz Soluções. Acreditamos que a ampliação do portfólio de produtos vai ao encontro das necessidades do mercado e demandas de nossos clientes e parceiros”, destaca Andrea Di Sarno, um dos sócios da Galapagos Capital.

Os produtos Wimo estão disponíveis por meio dos parceiros credenciados da Wiz Parceiros e no site, com taxas de juros a partir de 0,99% + IPCA ao mês.

