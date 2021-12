EXCLUSIVO – Na tarde dessa quarta-feira, 15 de dezembro, a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) realizou a cerimônia de premiação da 10ª edição do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros. Apresentado por Aline Malafaia, o principal objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento do setor de seguros, aprimorar o seu relacionamento com a sociedade brasileira, divulgar práticas inovadoras que beneficiem, em última instância, o consumidor de seguros.

Coube ao júri, formado por nove integrantes, todos especialistas do mercado, avaliar os projetos nas três categorias que integram a premiação: Produtos e Serviços; Comunicação; Processos e Tecnologias. Desde a primeira edição, mais de 690 projetos já foram avaliados, apresentando ideias inovadoras e melhorias nos processos do negócio. Nesta edição, a aderência ao Princípio da Sustentabilidade em Seguros (PSI) foi um quesito avaliado para a seleção dos finalistas e ganhadores.

“A pandemia obrigou o setor de seguros demonstrar na prática seu poder de resiliência, e através de muito trabalho o mercado conseguiu se adaptar e reinventar processos em meio a um período tão delicado. A inovação é sempre fruto de muito aprendizado e transformação, e sem ela os seguros se distanciam do seu papel de proteção social”, afirmou Marcio Serôa de Araujo Coriolano, presidente da CNseg.

A novidade dessa edição do Prêmio foi a concessão de NFTs aos vencedores nas três categorias em disputa, além do troféu físico. Os NFTs, sigla em inglês para token não fungível, são formatos de ativos digitais que se integram à tecnologia blockchain. Eles equivalem a certificados que representam, no mundo digital, objetos de valor percebido elevado, como obras de arte, itens colecionáveis, músicas, GIFs e outros.

O repertório musical da premiação ficou por conta de um grupo formado especialmente para a ocasião: Paulo Malaguti, diretor musical do show, que participou no teclado e voz; nos vocais, Andrea Dutra e Luiza Sales; na percussão, Felipe Tauil; e, no violão e guitarra, Bilinho Teixeira. A banda cantou grandes sucessos da música brasileira, desde Dona Ivone Lara até Marília Mendonça.

“Neste ano adotamos como critério para selecionar os finalistas empresas que seguem os quesitos do ESG, pois se uma organização deseja ser inovadora ela precisa estar conectada com a realidade do mundo ao seu redor, ainda mais no mercado de seguros. Precisamos cada vez mais como nos reinventar, agregar valor para o consumidor e trazer ideias que atendam às novas demandas da sociedade, e estamos caminhando cada vez mais para isso. Parabenizamos todos que participaram do Prêmio e incentivaram seus colaboradores a participarem de todo processo desses cases”, disse Solange Beatriz Palheiro Mendes, diretora-executiva da Confederação.

Cada um dos vencedores receberam R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil para os primeiro, segundo e terceiro colocados em cada categoria. Veja a lista dos ganhadores do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros 2021:

Categoria: Produtos e serviços

1º lugar: “P.A.E.S – Programa Aluno e Escola Seguros” (Empresa: Styllo Corretora de Seguros / Autor: Luciano Basilio)

2º lugar: “Prev4U – Plataforma de Cashback para Aporte em Planos de Previdência” (Empresa: 4U Publicidade / Autor: José Camargo)

3º lugar: Alfa Sem Franquia” (Empresa: Alfa Seguradora / Autor: Fabio Luciano da Silva Conceição)

Categoria: Comunicação

1º lugar: “Conexão Criativa: Programa de Ideias Corporativo” (Empresa: SulAmérica Seguros / Autor: Péricles Borba)

2º lugar: “Bradesco Seguros: O Grupo Segurador Pioneiro no TikTok” (Empresa: Bradesco Seguros / Autor: Marco Antonio Silva Siqueira)

3º lugar: “De AMMS à Sou Segura: um Case de Rebranding pela Equidade de Gênero no Setor Segurador” (Empresa: Bethe B / Autora: Izabel Barbosa dos Santos)

Categoria: Processos e Tecnologia

1º lugar: “Fast Track SulAmérica: Encaminhamento de Pronto-Socorro na Covid-19” (Empresa: SulAmérica Seguros / Autora: Liana Sampaio Inhauser)

2º lugar: “Mediação Online e Desjudicialização em Conflitos de Seguro” (Empresa: Generali Brasil Seguros / Autor: Gustavo Esteves Natal)

3º lugar: “Psicólogo na Tela: SulAmérica Seguros” (Empresa: SulAmérica Seguros / Autora: Ananda Garofalo Fontes)

