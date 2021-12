EXCLUSIVO – Na noite de ontem, 9 de dezembro, foi realizada a cerimônia de premiação da 11ª edição do Prêmio Melhores do Seguro, ainda no formato online devido à pandemia. Organizado pela Revista Apólice, o objetivo da edição de 2021 foi reconhecer as iniciativas ligadas à resolução de problemas durante a pandemia, valorizando iniciativas que contribuíram para a geração de novos produtos e a melhoria da jornada do cliente.

“Neste período sombrio, as empresas mostraram que é possível criar soluções para enfrentar as dificuldades e até mesmo abrir novos negócios. Foi justamente essa resiliência do setor que quisemos mostrar no Prêmio neste ano. Se a pandemia nos impediu de nos reunirmos presencialmente, a tecnologia tratou de aproximar”, afirmou Kelly Lubiato, diretora de Redação da Revista Apólice.

Nesta edição do prêmio participaram 124 empresas, das quais 27 foram premiadas. Entre as vencedoras, há cases ligados à área de tecnologia, à gestão de benefícios, à valorização do profissional corretor de seguros. Diferentemente dos outros anos, além das corretoras de seguros, foram premiadas também seguradoras, gestoras de benefícios, prestadoras de serviços e entidades. Há inúmeros temas relevantes que foram abordados e que serão conhecidos também na próxima edição especial da Revista Apólice, que circula neste mês.

Veja a seguir a lista de cases vencedores do Prêmio Melhores do Seguro 2021:

EMPRESA CASE ACOY Insurtech cria plataforma para emissões de seguro garantia ADMINSEG CORRETORA DE SEGUROS Mudança radical ALFA SEGUROS Seguro sem franquia ALIÁ CORRETORA Foco no seguro garantia ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS Dr. Alper para o cuidado primário com a saúde ATENNA CORRETORA DE SEGUROS Digitalização de documentos para aumentar fluxo de informações ATIVA BRASIL PERÍCIAS E AVALIAÇÕES Regulação digital de sinistros AXA SEGUROS Cotação e emissão de seguro transporte online AZOS TECNOLOGIA E CORRETAGEM DE SEGUROS Seguro de vida mais simples e de fácil contratação BAETA ASSESSORIA DE SEGUROS Plataforma para corretores parceiros BARRA BELLA CORRETORA DE SEGUROS Estímulo para vencer campanhas de vendas BR INFINITE ASSESSORIA DE SEGUROS Valorização do profissional de seguros BR INFINITE ASSESSORIA DE SEGUROS Solidariedade com mães vulneráveis BRADESCO SEGUROS Tik Tok para falar com a nova geração BRADESCO SEGUROS Quinzena do Seguro aproxima clientes CASF CORRETORA DE SEGUROS O desafio do “fique em casa” DELTA GLOBAL SERVIÇOS E TECNOLOGIA Atenção à nossa gente e aos nossos parceiros DIPLAN CORRETORA DE SEGUROS Gerenciamento reduz taxa de reajuste de plano de saúde corporativo DOC 24 BRASIL PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO A importância da telemedicina no combate à Covid-19 e na redução dos custos da saúde GC DO BRASIL Foco e diversificação para atravessar os problemas econômicos advindos da pandemia GRUPO EXALT Convenção comercial online MINUTO SEGUROS Parceria para ampliar potencial de consumidores POTTENCIAL SEGURADORA Plataforma Core: transformação na relação com seguros PRUDENTIAL SEGURADORA Prudencial Vitality REDE LOJACORR Bots incrementam jornada de automação com software da IBM SEGUROS DO BRASIL CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS Educação financeira como ferramenta para expandir negócios SOU SEGURA A marca da equidade de gênero no mercado de seguros TGL CORRETORA DE SEGUROS Consultoria financeira em modelo 360 graus VNZ CORRETORA DE SEGUROS Humanização Digital

“Queremos agradecer a todas as empresas que inscreveram seus cases e participaram desta edição. São iniciativas como esta que tornam o nosso mercado mais pujante e transparente para o consumidor”, ressaltou Kelly.

Nicole Fraga

Revista Apólice