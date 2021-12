A Minuto Seguros realizou um estudo sobre o valor do seguro auto dos carros mais vendidos no Brasil em novembro, de acordo com a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Em destaque, estão as variações nos valores de seguros em 11 capitais do País, em relação a outubro, dos cinco carros mais vendidos no período:

O novo Onix Hatch, líder em vendas após estar alocado na sétima posição no mês anterior, apresentou aumento de valor em todas as capitais, para ambos os perfis (homens e mulheres). Com média geral de R$ 2.000,46 para o perfil masculino e de R$ 1.858,31 para o feminino, o crescimento mais expressivo para o perfil masculino foi em São Paulo, onde atingiu R$1.725,61 (12% de aumento). Para o público feminino, Porto Alegre foi a capital mais afetada, com R$2.046,16 (10,8% maior que outubro).

Migrando da nona para a segunda posição, o novo Onix Plus mostrou queda em cinco das 11 capitais analisadas. Com média geral de R$ 1.998,45 para o público masculino e de R$ 1.917,07 para o feminino, registrou maior redução de valor para o perfil masculino, no Rio de Janeiro, onde atingiu R$2.396,50 (queda de 9,7%). Já no perfil feminino, houve aumento em todas as capitais, exceto Belo Horizonte, onde atingiu R$1.824,91 (4,6% de redução).

O novo Gol foi da oitava para a terceira posição nos mais vendidos. A média geral para o público masculino foi de R$ 2.072,77 e de R$ 1.970,52 para o público feminino. O automóvel apresentou crescimento no valor do seguro para o perfil masculino em todas as capitais analisadas, exceto em Belo Horizonte, onde o valor de R$2.008,45 representa uma redução de 2,1%. Já para o perfil feminino, onde apresentou aumento em todos os estados, o destaque fica com o RJ, com acréscimo de 11,8%, atingindo R$2.620,56.

Caindo três posições na lista dos mais vendidos está o Fiat Argo. Com média geral de R$ 2.061,46 para o perfil masculino e R$ 1.940,41 para o perfil feminino. Nas cotações para o perfil masculino, o automóvel apresentou aumento em todas as capitais, exceto Belo Horizonte. A maior variação está em São Paulo, onde atingiu R$2.029,18 (15,1% a mais). Em relação ao feminino, houve crescimento em todas as capitais e a variação mais expressiva foi a de Porto Alegre, onde apresentou 10,6% de aumento, alcançando o valor de R$2.132,32.

O Hyundai Creta passou de sexto a quinto colocado em novembro. A média geral para o perfil masculino foi de R$ 2.648,35 e de R$ 2.651,14 para o feminino. No perfil masculino, houve crescimento em todas as capitais, exceto em MG e GO. A maior variação está em São Paulo, com 18,5% de aumento, atingindo R$2.425,07. Para o perfil feminino, os valores também apresentaram redução em Belo Horizonte e Goiânia. O destaque é para São Paulo, onde atingiu R$2.515,387 (alta de 17,1%).

Analisando os valores do seguro dos 10 carros mais vendidos em novembro: para o perfil feminino, a média do mês é de R$2.657,31. A maior média mensal de valor é do Compass Limited (R$ 4.649,48) e a menor é do Onix Hatch (R$ 1.858,31). Já para o perfil masculino, o valor médio em novembro é de R$2.711,85. O seguro mais caro é para o Compass Limited (R$ 4.676,75), enquanto o mais barato é do modelo Onix Sedan Plus (R$ 1.998,45).

Tabelas com os valores dos seguros do TOP 10, separados por perfil masculino e feminino

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine, Zurich e Youse.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

N.F.

Revista Apólice

* As cotações utilizadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras