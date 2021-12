A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) liberou nesta segunda-feira, 06 de dezembro, os números de beneficiários de planos de saúde relativos ao mês de outubro. Nesse período, o setor se manteve em crescimento e totalizou 48.575.935 usuários em planos de assistência médica e 28.729.558 em planos exclusivamente odontológicos. Os dados completos estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta no portal da reguladora.

Nos planos médico-hospitalares, em um ano houve crescimento de 1.351.104 beneficiários, o equivalente a 2,9% de aumento em relação a outubro de 2020. No comparativo de outubro com setembro, o crescimento foi de 46.360 mil usuários. O total de beneficiários é o maior número registrado desde março de 2016, quando o setor atingiu a marca de 48.614.271 beneficiários nessa segmentação. Já nos planos odontológicos, foi registrado aumento de 2.537.748 beneficiários em um ano, o que representa 9,7% de crescimento no período, e de 121.386 em um mês (comparativo com setembro).

Entre os estados, no comparativo com outubro de 2020, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 25 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, todas as unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo que São Paulo, Minas Gerais e Paraná, os estados com maior crescimento em números absolutos.

A ANS lembra que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.

Número de beneficiários com planos de assistência médica por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial Por Adesão Não Identificado out/21 33.313.778 6.294.460 414 8.909.711 57.572 48.575.935 set/21 33.279.029 6.280.288 414 8.912.056 57.788 48.529.575 ago/21 33.126.465 6.270.335 414 8.918.207 58.062 48.373.483 jul/21 33.008.457 6.277.161 414 8.942.908 58.339 48.287.279 jun/21 32.870.685 6.278.332 414 8.963.449 58.657 48.171.537 mai/21 32.778.709 6.260.150 415 8.964.337 58.972 48.062.583 abr/21 32.637.032 6.236.230 415 8.988.822 60.434 47.922.933 mar/21 32.524.966 6.242.109 416 9.012.407 60.781 47.840.679 fev/21 32.310.480 6.247.160 416 9.027.958 62.736 47.648.750 jan/21 32.185.286 6.261.782 417 9.042.027 63.384 47.552.896 dez/20 32.137.012 6.283.948 418 9.048.978 63.763 47.534.119 nov/20 32.017.143 6.267.886 419 9.024.781 64.664 47.374.893 out/20 31.871.986 6.255.038 419 9.027.502 69.886 47.224.831

Número de beneficiários com planos Exclusivamente Odontológico por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial Por Adesão Não Identificado out/21 20.895.814 2.774.594 1.670 5.050.909 6.571 28.729.558 set/21 20.820.925 2.770.601 1.696 5.008.368 6.582 28.608.172 ago/21 20.519.151 2.758.226 1.707 4.951.274 6.599 28.236.957 jul/21 20.285.847 2.755.421 1.712 4.869.874 6.728 27.919.582 jun/21 20.167.357 2.759.273 1.717 4.753.238 6.756 27.688.341 mai/21 19.930.251 2.763.885 1.723 4.673.472 6.804 27.376.135 abr/21 19.851.587 2.769.203 1.724 4.652.918 6.841 27.282.273 mar/21 19.782.993 2.772.060 1.726 4.650.652 6.924 27.214.355 fev/21 19.563.248 2.765.931 1.728 4.653.150 6.961 26.991.018 jan/21 19.475.161 2.762.044 1.729 4.579.820 6.995 26.825.749 dez/20 19.427.719 2.742.735 1.736 4.519.128 7.022 26.698.340 nov/20 19.200.092 2.813.981 1.737 4.449.816 7.109 26.472.735 out/20 19.008.464 2.797.692 1.738 4.376.751 7.165 26.191.810

Número de beneficiários por UF Estado Assistência Médica Exclusivamente Odontológica out/20 out/21 out/20 out/21 Acre 43.200 42.400 15.729 17.081 Alagoas 367.105 377.169 275.540 287.890 Amapá 62.305 62.592 47.477 51.618 Amazonas 531.516 568.699 454.233 493.922 Bahia 1.546.950 1.603.525 1.470.101 1.557.295 Ceará 1.244.316 1.281.598 994.370 1.043.662 Distrito Federal 917.283 923.605 622.240 632.968 Espírito Santo 1.129.127 1.177.558 541.817 617.485 Goiás 1.228.070 1.232.252 665.357 711.514 Maranhão 483.645 473.835 220.413 246.613 Mato Grosso 598.189 641.348 221.764 236.948 Mato Grosso do Sul 599.960 613.403 152.591 163.986 Minas Gerais 5.175.583 5.373.467 2.226.353 2.545.048 Pará 813.276 845.070 463.080 526.018 Paraíba 419.337 439.415 388.652 418.712 Paraná 2.863.250 2.937.101 1.307.529 1.570.459 Pernambuco 1.340.140 1.368.816 1.019.230 1.143.034 Piauí 341.672 360.589 97.602 126.470 Rio de Janeiro 5.306.530 5.333.666 3.345.685 3.455.357 Rio Grande do Norte 522.140 565.737 364.390 411.566 Rio Grande do Sul 2.510.182 2.557.308 786.083 843.665 Rondônia 152.775 153.254 108.621 111.268 Roraima 29.775 30.701 11.667 11.993 Santa Catarina 1.456.459 1.549.283 570.076 744.736 São Paulo 17.079.040 17.592.021 9.532.017 10.428.481 Sergipe 313.860 322.872 209.259 211.062 Tocantins 110.680 112.549 64.178 107.671

