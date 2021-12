A Too Seguros, a fim de fazer a diferença na vida de cada vez mais pessoas, lançou o Seguro Proteção FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), que protege a operação bancária para quem escolhe realizar o empréstimo de saque-aniversário.

O saque-aniversário é uma modalidade opcional do saque do FGTS e permite o resgate parcial do dinheiro anualmente, no mês de aniversário. Ao aderir essa opção junto ao banco, é possível também antecipar até três parcelas do benefício. Esse processo é chamado de empréstimo saque-aniversário, uma nova categoria de crédito que possui condições e taxas vantajosas para quem precisa adiantar esse dinheiro.

Com isso, também é possível solicitar o Seguro Proteção FGTS para essa operação bancária, garantindo o recebimento de um valor que complemente o valor do FGTS, caso algum imprevisto aconteça.

Seguro Proteção FGTS é garantia para o seu bolso

Na Too Seguros, o seguro proteção FGTS tem cobertura para perda de renda, morte por qualquer causa e invalidez total permanente por acidente, e pode ser solicitado junto ao banco parceiro. Possui vigência de 12 meses e quatro planos que serão ofertados ao cliente, baseados nos valores que ele saca.

Se, por exemplo, o trabalhador perder a renda e optou pelo empréstimo saque-aniversário, ele só terá 40% do FGTS. Com o seguro, ele poderá complementar esse valor que, em muitas ocasiões, pode dobrar o valor da rescisão.

Oportunidade para reequilibrar a vida financeira

Esse seguro poderá ser acionado por WhatsApp ou por formulário no site da Too Seguros. E, ao acionar, o cliente receberá a indenização em parcela única ou até três parcelas, caso aconteça alguma das situações citadas. Além disso, o cliente também participa de sorteios mensais de capitalização.

“É uma operação bancária muito atrativa para quem precisa equilibrar a vida financeira ou investir. O seguro protegerá quem saca o FGTS e a família dele, caso algum imprevisto aconteça”, diz Debora Rebello, gerente comercial de Rede&Corban da empresa.

N.F.

Revista Apólice