A AIG Brasil anunciou hoje, 2 de dezembro, a contratação de Thomas Batt para assumir a presidência da seguradora no país, sujeito às aprovações necessárias perante os órgãos competentes.

Batt é um profissional com destacada atuação no mercado segurador do Brasil e da América Latina. Recentemente ocupava a posição de CEO na SURA Brasil. Antes disso, foi CEO da RSA Brasil, onde também ocupou as posições de diretor de Operações, diretor comercial na Filial Rio de Janeiro, além de posições regionais de diretor de Riscos e de Operações. O executivo iniciou sua carreira na Johnson Higgins/Marsh, onde exerceu diversas funções locais e internacionais.

“A vasta experiência de Thomas em desenvolvimento de produtos e canais de distribuição, somados ao seu profundo conhecimento dos canais tradicionais e affinity, seu foco em pessoas, inovação e perfil de liderança fazem dele a pessoa ideal para conduzir a companhia neste momento”, diz Paride Della Rosa, CEO da Região América Latina da seguradora.

“Estou muito entusiasmado em me juntar ao time da AIG neste momento importante do mercado segurador. Estou animado para trabalhar com Paride e com o excelente time da companhia, contribuindo para atender aos clientes, corretores e parceiros de negócios, ao mesmo tempo em que continuaremos a desenvolver os negócios da empresa no país e na região”, afirma Batt.

Edson Souza, que ocupava a posição de CEO Interino da seguradora desde agosto passado, conduzirá o processo de transição até que a nomeação de Batt seja aprovada pelo órgão regulador e retomará sua função de diretor de Produtos, onde sua experiência continua sendo fundamental não apenas para continuar apoiando o Comitê Executivo da companhia, mas também para outras iniciativas estratégicas em desenvolvimento na região LAC.

N.F.

Revista Apólice