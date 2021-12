A Thinkseg anunciou parceria com a Swiss Re, com suporte de capital aos produtos digitais a serem lançados pela insurtech para pessoas. É a primeira cobertura da companhia global para produtos 100% digitais no Brasil, para novos riscos, característicos de produtos inovadores que fazem uso de inteligência artificial.

“Para cada apólice vendida, precisamos fazer provisionamento de capital e a Swiss Re está provendo esse suporte. O fato é que resseguro não é produto de balcão. O contrato com uma empresa global está pautado na experiência e na credibilidade adquirida pela insurtech há cinco anos. Muitas startups tentam e não conseguem esse suporte”, explica o CEO da empresa, Andre Gregori.

Pelo contrato assinado entre Thinkseg e Swiss Re, a resseguradora vai cobrir os danos, caso aconteçam, calculados com uso de inteligência artificial, a todos os produtos da seguradora voltados ao segmento pessoas.

Recentemente, na Ásia, a Swiss Re anunciou parceria com a Baidu para oferta de seguros a carros inteligentes. No Brasil, é uma solução de seguro diferenciada que a companhia topou aceitar junto a insurtech.

“Passamos muitos meses validando o nosso modelo de subscrição em conjunto com todo o time da Swiss Re e, durante o processo, o vasto histórico de dados da companhia ajudou muito na melhoria do nosso produto”, diz Gregori.

Os benefícios do contrato com a Swiss Re são inúmeros. A Thinkseg poderá crescer mais a partir do acesso ao capital da maior resseguradora do mundo. Com o contrato, a insurtech terá a expertise da companhia global, inclusive com possibilidade de levar novos produtos da empresa a outros países onde a resseguradora atua, explica Gregori. “Também poderemos escalar muito mais do que sozinhos. Isso nos possibilita, por exemplo, iniciar parcerias de distribuição com corretores”, completa.

Neste segundo semestre, a Thinkseg ainda fechou parceria com a Qualicorp. A parceria representa o início da distribuição digital do seguro auto Pay Per Use em um grande marketplace, um hub integrador que reúne seguros e serviços financeiros inovadores, com foco no cliente. Esse modelo de plataforma tem sintonia com a nossa estratégia de crescimento de escalabilidade nas vendas, afirma Gregori.

É importante ressaltar que são parcerias personalizadas, em que a insurtech adapta sua tecnologia, rapidamente, às necessidades do parceiro. Em alguns casos, todo o processo é feito em uma semana por ter um produto simplificado (Pay Per Use) e de rápida contratação. E ainda uma API completa e fácil. “Enquanto as instruções e orientação de códigos da API da empresa estão descritas em 5 páginas online, empresas tradicionais apresentam um manual de 100 páginas em PDF para a integração e, assim, o processo delas ultrapassa um ano”, explica o executivo.

Para Gregori, com a distribuição pelo marketplace, a expectativa é de que o seguro Pay Per Use seja visualizado por mais de dois milhões de clientes da Qualicorp. A Thinkseg também colocou em prática, neste segundo semestre, parceria com o Grupo Mapfre que tem, agora, exclusividade no seguro auto Pay Per Use.

Outra parceria recente foi concretizada com a Kakau, plataforma onde todos os seguros digitais são garantidos pela Thinkseg Seguradora, constituída no âmbito do Sandbox Regulatório da Susep.

“Há pouco tempo, nosso único canal de distribuição era o direto. Depois da parceria com a Mapfre, que tem exclusividade para o seguro auto Pay Per Use, o produto passou a crescer de 30% a 40% por mês. Neste segundo semestre de 2021, com as novas parcerias vamos ter um aumento significativo de escala. É a consolidação de uma nova fase da insurtech, onde os acordos vão proporcionar um novo patamar de negócios”, afirma Gregori.

N.F.

Revista Apólice