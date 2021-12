Hoje, a maioria das empresas recorre às transações online ou fecha negócios exclusivamente de forma digital para garantir a sua competitividade. Com a tecnologia a que temos acesso, é cada vez mais seguro realizar processos financeiros online, e as empresas veem nisto uma ótima forma de otimizar as tarefas do cotidiano.

Porém, muitos empresários ainda se sentem céticos em transferir os processos financeiros e as negociações para o mundo digital. Muitos afirmam que sentem insegurança e receio de que a empresa fique mais exposta a ataques cibernéticos ou vazamento de informações.

Tratar das finanças de forma manual acaba por demorar muito tempo e há uma maior probabilidade de cometer erros. Isso já não se justifica. Cada vez mais a tecnologia cobre medidas de segurança e, adotando cuidados e boas práticas de segurança online, é possível realizar transações e fechar negócios 100% de forma digital.

Confira 4 dicas para realizar transações e fechar negócios online de forma segura:

Proteja os dados da sua empresa

Para garantir que os dados da sua empresa estão seguros, tenha códigos de segurança ou senhas para todos os programas que utilizar. Nunca é demais lembrar que deve criar uma senha segura: entre 10 a 15 caracteres, letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Não reutilize senhas. Hoje existem vários softwares de gerenciamento de senhas, que podem ser muito úteis, pois criam uma senha forte para todos os acessos e salvam-nas dentro de um cofre. Assim, não tem de se preocupar em decorar todas as suas senhas.

Utilize também criptografia de dados do início até ao fim do processo. Recomendamos o uso da criptografia TLS de 256 bits, uma tecnologia de segurança de nível militar que evita a captura de dados da sua empresa durante as negociações.

Use programas de assinatura eletrônica e digital

Todas as empresas precisam assinar contratos regularmente, muitos dos quais contêm informações sigilosas e importantes. Ao assinar um contrato, é importante que o contrato seja entregue à pessoa certa. Ora, isso pode não acontecer quando enviamos um documento para assinatura de forma manual. Há sempre o risco de o documento cair nas mãos erradas ou a assinatura ser falsificada. Mais uma vez, a tecnologia veio resolver esse problema. A assinatura digital permite que cada assinatura venha com um certificado que comprove a autenticidade e integridade do signatário, evitando assim o risco de fraude. Além disso, pode também apenas dar permissão de acesso a certos documentos a um número restrito de pessoas, se certificando que as pessoas certas têm acesso a determinada informação.

Tenha integrações de API seguras

Muitas empresas utilizam softwares ou outros recursos para agilizar os processos internos e tornar o negócio mais produtivo e competitivo.

Assim, sempre que for necessário adquirir ou integrar um novo sistema na sua empresa, informe-se sobre os requerimentos do software, e se o mesmo está em conformidade com a Lei Geral sobre a Proteção de Dados (LGPD). Sempre que possível tente negociar com os fornecedores de forma a que as necessidades de ambas as partes sejam cumpridas.

Tome cuidado com os golpes informáticos

As transações e as negociações online podem ser o alvo de cibercriminosos que procuram roubar dados de empresas. Talvez já tenha ouvido falar de “phishing” ou “smishing”, que são alguns dos golpes mais conhecidos.

Muitas vezes, estes criminosos fazem-se passar por CEOs da empresa e pedem aos funcionários que lhes enviam certos dados, abram links falsos por e-mail ou mensagens de texto.

Para evitar estes casos, estabeleça com o resto da empresa uma espécie de “etiqueta de contato”, para que sempre que for necessário contatar os colegas de trabalho, estes possam ter certeza de que é realmente você. Informe-se e informe os seus funcionários de novos ataques informáticos, para que todos estejam atentos e tenham cuidado para isso não acontecer com sua empresa. E claro, instale recursos de cyber security.

K.L.

Revista Apólice