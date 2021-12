A pandemia adiou muitos encontros nos últimos 20 meses. A Bradesco Seguros reuniu de forma remota a imprensa especialista para fazer um balanço do último ano. O presidente da companhia, Ivan Gontijo, afirmou que o primeiro grande desafio da pandemia foi com os funcionários e clientes. “Como fazer igual ou melhor fora do ambiente de trabalho?”, questionou. São 7 mil pessoas que trabalham na Bradesco Seguros e a seguradora quis dar condições ao funcionário para dar continuidade ao seu trabalho. Agora, o retorno está sendo gradual. Apenas 10% já voltaram para o trabalho na companhia. A sociedade passou a ter um olhar diferente para o seguro. Isso aconteceu porque o seguro espelha o conceito de proteção para vida, patrimônio e outros bens.

A empresa possui 29 milhões de clientes e pagou R$ 31 bilhões em indenizações e benefícios; deste total, mais de R$ 4,5 bilhões foram destinados exclusivamente à Covid-19, em saúde, vida e habitacional. “O custo do tratamento da Covid foi elevado, mas tínhamos a certeza de agregar as condições necessárias para enfrentar a pandemia e para dar sustentabilidade ao negócio. É muito importante ter a perenidade da companhia”, enfatizou o presidente.

Gontijo acrescentou que a transformação digital veio para ficar. “Como líderes do mercado estamos participando dela, com um grande volume de investimentos, que continuará em 2022. Mais de R$ 500 milhões foram investidos neste setor em 2021”,

Aprimorar os canais de distribuição também foi fundamental para a empresa, que apresentou um crescimento de 71% nas plataformas digitais até setembro de 2021. “Na jornada do corretor, vivemos uma mudança, mas ele continua com uma função social primordial para que faça as melhores escolhas para o cliente. O corretor precisa se especializar, atualizar e ter atuação consultiva. Temos que dar a ele as melhores condições de trabalho para atuar na intermediação”, apontou Gontijo.

Para este apoio ao corretor, a nova plataforma Universeg tem papel fundamental, pois, através dela é possível o corretor ingressar apenas nas matérias nas quais ele tenha dificuldade. Há conteúdo, técnico, de produto e comportamental.

A Bradesco Seguros também investiu na interação com o corretor de seguros, através de perfil no Instagram, com linguagem mais simples e área mais simples de conversa. “Criamos também 15 novos produtos em todas as áreas, com olhar regionalizado”, ressaltou o presidente.

“A imprensa faz parte de uma cadeia muito relevante. Fui criado por uma família de jornalistas e tenho carinho especial por esta tarefa. Em um país como o nosso, com todas as dificuldades da comunicação, fazer este trabalho, ter credibilidade, é fantástico”, Ivan gontijo

Para o próximo ano, o objetivo é identificar as oportunidades do Open Insurance, para navegar por elas e criar produtos adequados para o novo perfil do consumidor. “Queremos ampliar a quantidade de consumidores, seja no digital ou no físico. Quero reafirmar a importância do corretor na cadeia da distribuição de seguros e ter cordialidade e parceria, que é algo que vem dos dois lados, cada vez mais forte e contundente”, mostrou Gontijo.

Na Bradesco Seguros, o ASG veio para ficar. “Temos um viés e um olhar diferenciado dentro das empresas, com comitês de sustentabilidade onde são trazidos os temas relevantes, são verificadas as oportunidades, inclusive de novos produtos”. Sobre as oportunidades em produtos para 2022, Gontijo destacou: “olhando a economia como está, eu diria que o foco está nos produtos de vida, que voltou com força total no pandemia; os produtos vinculados à previdência, com novos fundos e diversidade, e fundos vinculados a ASG (Ambiente, Social e Governança); pretendemos focar muito no residencial, pois antes as pessoas iam para casa e ficavam pouco tempo, mas na pandemia elas voltaram o olhar para a residência; em saúde, olhar para os seguros para pequenas e médias empresas, pois houve um enxugamento das grandes empresas; e focar o seguro Auto Light”.

Kelly Lubiato

Revista Apólice