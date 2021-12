A SulAmérica Investimentos está lançando um novo fundo de previdência com uma carteira composta por ativos de crédito privado de emissores com boas práticas ESG, sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. Trata-se do produto SulAmérica Prev Crédito ESG FI RF CP, que vem reforçar o compromisso da gestora em oferecer aos clientes as melhores oportunidades nos mercados de renda fixa e crédito privado.

O fundo busca superar o CDI a longo prazo, aproveitando oportunidades no mercado de renda fixa por meio da alocação de recursos em debêntures de companhias abertas, títulos de instituições financeiras, CRIs e FIDCs. O produto ainda prioriza a alocação em ativos de emissores alinhados com as melhores práticas ESG e que promovam agendas positivas de desenvolvimento sustentável.

O SulAmérica Prev Crédito ESG FI RF CP conta com target de remuneração CDI+0,50% e aporte inicial de R$ 10 mil, com movimentação mínima de R$ 100 e disponibilização para resgate D+8 úteis. A taxa de administração é de 0,90% a.a, sem taxa de performance.

“Este fundo explora a experiência do nosso time de Crédito Privado dentro da companhia, combinada a uma análise fundamentalista e uma avaliação dos compromissos com a sustentabilidade dos emissores. É um produto muito interessante para compor a parcela de Previdência dedicada a crédito privado, com a visão de trazer um bom retorno ajustado a risco pelo investimento em companhias comprometidas com seus resultados e também com a sociedade”, afirma a head de Crédito Privado da asset, Daniela Gamboa.

O SulAmérica Prev Crédito ESG FI RF CP já está disponível para portabilidade. A contratação, por sua vez, se dá por meio de um corretor ou corretora de seguros. Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice