A partir de 10 de dezembro, a região de Ribeirão Preto passa a contar com um novo plano de saúde de excelência e ótimo custo-benefício. Disponível para empresas a partir de duas vidas, o Direto Ribeirão da SulAmérica combina atendimento de qualidade e preços atrativos, em parceria com a holding administradora de serviços de saúde Hospital Care e outras instituições de saúde locais.

Os clientes do plano Direto Ribeirão terão cobertura para atendimento ambulatorial e hospitalar nas unidades da Hospital Care em Ribeirão, como o Hospital São Lucas, Hospital Ribeirania, Centro Médico São Lucas e Hospital Especializado de Ribeirão Preto. O plano conta ainda com uma rede complementar de atendimento que inclui: Santa Casa Cravinhos, Santa Casa de Misericórdia de Pontal, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, Santa Casa De Ribeirão Preto, Hospital Major Cândido e Hospital São Marcos.

Além de Ribeirão Preto, o plano tem abrangência nos municípios de Barrinha, Brodowski, Cravinhos, Dumont, Jardinópolis, Pontal, Pradópolis, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, Jaboticabal, Batatais, Pitangueiras e Guariba.

Os benefícios para o cliente do Direto vão além do atendimento regional. O plano dá acesso a todas as ferramentas inovadoras da seguradora, como a plataforma de telemedicina Saúde na Tela, para agendamento de consultas médicas a distância com clínico geral e pediatra, por exemplo, além do Psicólogo na Tela, para realizar sessões com psicólogo por vídeo chamada.

“Com a chegada do Direto à região de Ribeirão Preto, avançamos com nosso propósito de ampliar o acesso aos cuidados de saúde, bem-estar e segurança para cada vez mais brasileiros. Com parcerias com instituições reconhecidas, ofertamos planos com assistência de qualidade e preços acessíveis e, dessa forma, podemos ajudar nossos clientes a atingir a Saúde Integral, trazendo uma maior tranquilidade financeira, que ajuda a sua saúde emocional e física”, diz Luciano Lima, diretor comercial da SulAmérica.

O Direto Ribeirão está disponível nas modalidades com ou sem coparticipação, com acomodação em apartamento ou enfermaria. Além do atendimento regional, o plano tem cobertura de urgência e emergência em mais de 30 hospitais nas principais regiões do país, proporcionando segurança ao cliente também quando ele estiver fora de sua cidade de origem.

O plano oferece cobertura para os procedimentos previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com as opções de internação em enfermaria ou apartamento, para atendimento de consultas, exames, terapias, atendimento em pronto-socorro, cirurgias e internações.

A linha de produtos SulAmérica Direto está sendo disponibilizada gradualmente em várias cidades brasileiras, em parceria com prestadores médicos nas diversas regiões. Além de Ribeirão Preto, o plano já está disponível para moradores de Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Joinville, João Pessoa, Recife, São Paulo, Campinas, Curitiba e Rio de Janeiro.

N.F.

Revista Apólice