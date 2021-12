A SulAmérica S.A (B3: SULA11) anunciou hoje assinatura de contrato para aquisição de 100% das ações da Sompo Saúde Seguros S.A. (“Sompo Saúde”) no valor de R$ 230 milhões. A transação está em linha com a estratégia de crescimento da companhia e reforça sua relevância em saúde, além de ampliar sua representatividade na cidade de São Paulo e região metropolitana, ainda mais fortemente nas categorias de planos coletivos empresariais, inclusive para pequenas e médias empresas.

A aquisição, quando concluída, adicionará aproximadamente 116 mil vidas e cerca de R$ 650 milhões anuais em receitas, passando a contribuir de forma relevante para os resultados da SulAmérica, inclusive por meio das sinergias operacionais que serão viabilizadas após a conclusão da transação.

A Sompo Saúde é uma seguradora especializada no ramo de saúde, pertencente ao Grupo Sompo Holdings, um dos maiores grupos seguradores do Japão e do mundo, que atua há mais de 130 anos no mercado e possui forte presença no estado de São Paulo.

“Estamos muito satisfeitos e orgulhosos em anunciar essa transação, que envolve duas marcas centenárias e reconhecidas pela alta qualidade de seus produtos e permitirá que, na condição de uma das líderes do mercado de saúde suplementar no Brasil, possamos agregar aos beneficiários, clientes, corretores, prestadores e colaboradores da Sompo Saúde no Brasil toda nossa estratégia de Saúde Integral e Cuidado Coordenado, que vem sendo desenvolvida com sucesso nos últimos anos, ampliando aspectos em que já temos destaque como qualidade, assistência e acolhimento”, diz Ricardo Bottas, presidente da SulAmérica. “Este importante passo estratégico permitirá também o avanço de nosso market-share em nosso principal nicho de atuação nesta relevante região”, complementa Bottas.

“Com esse realinhamento, vemos uma grande oportunidade para nossos colaboradores da operação de saúde que, com a conclusão da transação, farão parte de uma centenária companhia como a SulAmérica, bem como para nossos corretores de seguros mais focados em saúde. Dessa forma, vamos poder concentrar nossos planos no fomento de negócios voltados aos múltiplos ramos do mercado brasileiro de seguros gerais em que a companhia atua no Brasil”, reforça Alfredo Lalia Neto, Presidente da Sompo Seguros no Brasil.

O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais previstas no respectivo contrato, incluindo a aprovação prévia dos órgãos reguladores competentes.

Assessoria para negócio

A butique de fusões e aquisições, Santis, assessorou a SulAmérica na aquisição da Sompo Saúde por R$ 230 milhões. A Santis já intermediou aquisições para a SulAmérica, como a aquisição da Paraná Clínicas em setembro de 2020 por R$ 396 milhões.

A transação adicionará 116 mil beneficiários, que representam R$ 650 milhões em receita à base da SulAmérica.

“Esse importante movimento, consolida a posição de relevância da SulAmérica num mercado extremamente disputado como é o de São Paulo e região. A semelhança das operações e do perfil de beneficiários permitirá relevantes ganhos de sinergia.”, diz Felipe Argemi, Fundador da Santis, especialista em M&A e Finanças Corporativas, que liderou a transação.

“O alinhamento ético e a qualidade técnica de ambas as empresas centenárias permitiram que a transação fosse concluída em tempo recorde”, enfatiza Argemi.

K.L.

Revista Apólice