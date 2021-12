O Sindseg SP (Sindicato das Empresas de Seguros e Resseguros do Estado de São Paulo) está completando 80 anos e lança hoje uma página exclusiva com muito conteúdo para comemorar a data. Destaque para o livro histórico e um vídeo com depoimentos de antigos e atuais dirigentes. “Fizemos um resgate para homenagear os grandes personagens dessa história e servir de inspiração para construirmos o futuro”, resume o presidente da entidade, Rivaldo Leite.

O vídeo tem histórias contadas por ex-presidentes, como Jayme Garfinkel, que ocupou o cargo entre 1989 e 1992 . “Era muito gostoso o trabalho de gestão do Sindicato”, lembra. “Na época, a divisão entre seguradoras de bancos e independentes ainda era candente e eu cheguei como representante do grupo das independentes, que tinha ainda o Cláudio Afif, Roberto Pereira de Almeida, Francisco Vidigal….”, conta.

Paulo Marraccini, que liderou o Sindicato em duas ocasiões (1998 – 2001 e 2004 – 2007) destaca como a “Comissão de Automóvel sempre foi pioneira, começando o trabalho com o Registro Nacional de Sinistros, e inspirando a criação dos outros grupos, incorporando sempre mais gente capacitada de todos os ramos nas atividades do sindicato”.

Mauro Batista, presidente mais longevo (2007 – 2020), ressalta a natureza estadual da entidade. “Em determinado momento, percebemos as coisas acontecendo muito na capital e, junto com o Sincor-SP, de início com o saudoso Leôncio de Arruda e depois com o Alexandre Camillo, desenvolvemos o programa ‘Seguro em Todo Estado’ para discutir o seguro com formadores de opinião nas principais cidades do interior”.

Rivaldo Leite, atual presidente, convida todos, “principalmente a nossa diretoria formada por brilhantes executivos do mercado” para a construção dos próximos 80 anos. “O Sindseg SP é uma entidade muito representativa, o maior sindicato do mercado de seguros do país. Ainda temos muito a fazer”, finaliza.

O vídeo tem texto e narração do advogado especialista em seguros, membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) e da Academia Paulista de Letras (APL), Antonio Penteado Mendonça.

O Sindseg SP também está lançando um livro com o registro de fatos marcantes, depoimentos dos personagens desses 80 anos e muitas fotos. O site especial ainda traz outras notícias e entrevistas relacionadas com a história do sindicato.

