A eleição para nova diretoria do Sindseg SC (Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização do Estado de Santa Catarina) foi realizada na última quarta-feira, 15 de dezembro, com chapa única. Luciano Vicente da Silveira assume a presidência para a gestão 2022/2025, no mandato de 15 de janeiro de 2022 a 14 de janeiro de 2025.

Silveira possui MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral e bacharelado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil – Campus Canoas no Rio Grande do Sul. Atualmente exerce a função de diretor Comercial Regional Sul da Zurich Brasil Seguros.

