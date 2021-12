Sem a tradicional confraternização de final de ano em função da pandemia, o Sindseg RS (Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul) realizou a doação de R$ 5 mil reais para a Confrasol e R$ 5 mil para a ONG Guerreiros dos Girassóis. “O seguro tem como premissa estar ao lado das pessoas quando elas necessitam, mas sabemos que não são todos que podem ter um seguro. Então, como Sindicato, nos vemos no dever de ajudar estas pessoas que mais precisam já que a pandemia afetou ainda mais severamente estes”, afirmou o presidente da entidade, Guilherme Bini.

Durante toda a pandemia, a Confrasol (Confraria de Solidariedade do Mercado de Seguros) seguiu realizando suas atividades sociais graças a diversas entidades e pessoas do mercado segurador gaúcho. Nos últimos dois anos, o Sindseg RS contribuiu diversas vezes com ações e o valor doado auxiliou na aquisição de alimentos e produtos de limpeza para diversos meses. “Nosso trabalho sempre foi voltado a fazer obras para melhorar a qualidade de vida de idosos e crianças. Com a pandemia, as entidades passaram a receber menos doações e necessitar de alimentos e produtos de higiene, então tentamos atender a estas demandas”, explicou Celso Cunha, da Confrasol. Serão atendidos o asilo Santa Bárbara e a SOS Casa da Acolhida, da cidade de Canoas.

A SOS Casa da Acolhida atende, atualmente, 29 crianças de 3 meses a 12 anos. Todos recebem atendimento especializado , alimentos, vestuário e os que estão em idade escolar frequentam a escola levados por um veículo da entidade. O Asilo Santa Bárbara atende 22 idosos carentes em todas as suas necessidades. A Confraria agradece em nome dos idosos e crianças atendidos nesta ação a todos que de alguma forma auxiliaram a realização deste trabalho e lembra que são adquiridos itens que normalmente não chegam através de doações. Interessados em auxiliar nas ações podem entrar em contato através do telefone (51) 993345740.

A ONG Guerreiros dos Girassóis hoje conta com mais de 90 associados, que trabalham de forma voluntária, a fim de auxiliar indivíduos em situação de vulnerabilidade social ou de rua a gerir sua existência, emancipando-os do assistencialismo através da terapia, educação, arte e gestão, objetivando com isso mudanças individuais, bem como coletivas. “O Sindseg RS sempre foi um grande parceiro no auxílio das questões sociais de nosso Estado. Hoje, através de sua doação de final de ano , contribuirá com algumas das despesas da Festa de Natal para as crianças das comunidades Vila Santa Terezinha (ex-vila dos papeleiros), pessoas em situação de rua e outras comunidades convidadas, bem como em projetos para fornecer material escolar e esportivo para algumas escolas que já foram contempladas com Bibliotecas em 2021. Agradecemos a Diretoria e seus colaboradores por esse gesto”, explicou a voluntária Jane Manssur.

N.F.

