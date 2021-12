A 13ª edição do Boletim IRB+Mercado, relatório mensal da plataforma IRB+Inteligência, do IRB Brasil RE, aponta que o setor de seguros registrou, em setembro, R$ 12,2 bilhões em prêmios emitidos, alta de 10% na comparação com o mesmo mês de 2020. Já no acumulado de 2021, considerando os nove primeiros meses do ano (9M21), o faturamento atingiu R$ 104,1 bilhões, avanço de 15,1%, ou R$ 13,7 bilhões a mais quando comparado ao período do ano passado. O percentual de alta é bem melhor do que os 3,6% de crescimento ocorrido no comparativo 9M20 x 9M19.

O segmento Rural foi o que alcançou o melhor desempenho em setembro: avanço de 48,9%, com faturamento de R$ 1,1 bilhão. No somatório de janeiro a setembro, o segmento atingiu a marca de R$ 7,5 bilhões, avanço de 44,4% e aumento de quase R$ 579 milhões em relação ao ano de 2020. Por outro lado, a sinistralidade subiu de 67,5% para 77,7% no comparativo 9M21 x 9M20.

Detentor do maior faturamento do setor, Vida emitiu R$ 4,4 bilhões em setembro, crescimento de 4,6% em relação ao mesmo mês em 2020. No acumulado do ano, a alta é de 13,9%. Já o segmento Crédito e Garantia registrou faturamento de R$ 359 milhões em setembro, recuando 15,2% na comparação com o mesmo mês de 2020. Esse recuo no mês, no entanto, não foi suficiente para reverter a trajetória de crescimento anual, com alta de 3,3% no comparativo 9M21 x 9M20.

Em setembro, o índice de sinistralidade do setor de seguros voltou a crescer, com alta de 2,7 pontos percentuais (p.p.) na comparação com o mesmo mês do ano anterior, fechando o trimestre (3T21) em 53,1%, o que equivale a um incremento de 8,4 p.p. em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (3T20). No acumulado até setembro, o índice aumentou 7,2 p.p. em relação à taxa dos 9M20 e fechou em 50,6% nos 9M21.

O Boletim IRB+Mercado resume as operações de seguros a partir dos dados públicos disponibilizados pela Susep em 17/11, considerando os seguros de danos, responsabilidades e pessoas. A edição também lista os cinco maiores grupos seguradores por linha de negócios. A análise está disponível, na íntegra, no site do IRB Brasil RE. No mesmo endereço, o Dashboard IRB+Mercado Segurador permite consulta dinâmica e gratuita às informações de todo o setor.

N.F.

Revista Apólice