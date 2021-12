A rede de clínicas Meu Doutor Novamed, do Grupo Bradesco Seguros, ampliou sua presença no Rio de Janeiro com a inauguração de sua primeira unidade em Niterói. Com foco na Atenção Primária à Saúde, a clínica está localizada na Av. XV de Novembro, 4 – no Plaza Shopping (Bloco 2 – 11° andar).

A nova clínica é a 26ª da rede Meu Doutor Novamed, que está em expansão pelo país e recentemente também chegou aos estados de Pernambuco e Bahia. Na capital baiana, a Meu Doutor Novamed está prestes a iniciar as atividades de sua segunda unidade, no bairro Ondina, a 27ª da rede.

Com a inauguração em Niterói, cidade que se destaca como a de maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre os municípios fluminenses, e um dos mais elevados do país, a Meu Doutor Novamed passa a contar com quatro clínicas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As outras três ficam na capital, nos bairros Centro, Botafogo e Méier.

“A inauguração da clínica de Niterói reforça o nosso plano de ampliar a abrangência do atendimento voltado à atenção primária à saúde, praticado pela Meu Doutor Novamed. Esse modelo, que tem como base a prevenção e o cuidado integral do paciente, com uma visão ampla sobre o seu estado de saúde, apresenta desfechos clínicos muito positivos e elevado grau de aprovação de quem recebe o atendimento”, afirma Thais Jorge, diretora do Grupo Bradesco Saúde.

A clínica Meu Doutor Novamed de Niterói oferece consultas em 13 especialidades (medicina da família e comunidade, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, nutrição, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, psicologia e urologia) disponíveis para beneficiários da Bradesco Saúde, Mediservice e atendimento particular.

Conta também com o modelo de consultas por livre demanda, sem a necessidade de agendamento, além da possibilidade de consultas via telemedicina, agendadas por telefone, outro diferencial da Meu Doutor Novamed.

“As clínicas visam facilitar o acesso dos pacientes à assistência, para garantir uma experiência completa na promoção da saúde e na prevenção de doenças. O atendimento sem necessidade de agendamento e a telemedicina são serviços que garantem comodidade e facilidade no acesso”, ressalta Aline Thomasi, superintendente da rede Meu Doutor Novamed.

Horários de atendimento das unidades e agendamentos

O atendimento da unidade Meu Doutor Novamed Niterói é de segunda a sexta (6h30 às 20h) e aos sábados (6h30 às 14h).

O agendamento pode ser realizado pelo site novamedsaude.com.br; pelo App Bradesco Saúde e Mediservice ou pela central de atendimento (4004-2734).

Agendamentos para a Telemedicina

As consultas por telemedicina devem ser agendadas pelo telefone (11) 3039-4444, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

N.F.

Revista Apólice