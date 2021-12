O celular é um item cada vez mais fundamental na vida de milhões de pessoas. Pensando nisso, a Qualicorp anunciou o lançamento de um novo produto: o seguro celular. Disponível para todos os clientes da empresa, o produto pode ser contratado por meio do recém-lançado Qualiseguros, plataforma virtual para venda de produtos de seguros, de forma 100% digital e com preços a partir de R$ 25 por mês (o valor pode variar de acordo com o modelo do aparelho).

“Nosso objetivo é oferecer ao cliente o cuidado e a proteção em diversas frentes, além do acesso ao plano de saúde. E o seguro celular faz parte dessa estratégia”, afirma Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da Qualicorp. “Estamos constantemente mapeando as necessidades dos nossos clientes para que possamos oferecer cada vez mais produtos que atendam suas expectativas e necessidades”, completa.

O seguro celular da companhia é voltado para aparelhos novos ou com até 18 meses de uso a partir da data de compra. O cliente pode optar por uma das duas opções de cobertura: a básica, que contempla roubo e furto qualificado, ou a completa, que adicionalmente protege contra quebra ou dano acidental e oxidação de aparelho eletrônico, além de abranger cobertura internacional. Para que a cobertura seja válida, é necessária a apresentação da nota fiscal do equipamento.

O cliente que desejar contratar o novo produto da Qualicorp deve acessar o site e escolher a opção seguro celular. Na plataforma é possível fazer a simulação deste seguro e de outros produtos comercializados pela companhia em sua plataforma digital, comparando coberturas, assistências e serviços de diferentes seguradoras com contratação em poucos minutos, de forma 100% online. A cobertura do seguro passa a vigorar até 24 horas a partir da data de contratação. O site conta ainda com um canal de dúvidas e orientações para a compra por meio do WhatsApp.

Segundo levantamento da Mobile Time e Opinion Box, 61% dos brasileiros já tiveram o celular roubado ao menos uma vez. No Estado de São Paulo, quase 160 mil celulares foram parar nas mãos de criminosos entre os meses de janeiro e julho de 2021, de acordo com o Portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Além do seguro celular, o Qualiseguros oferece, inicialmente, mais sete categorias diferentes de produtos: plano de assistência à saúde para pets, seguro para acidentes pessoais, seguro auto, seguro de vida, seguro para perda de renda, seguro residencial e responsabilidade civil profissional (proteção destinada a advogados e profissionais da saúde contra eventuais incidentes na rotina de trabalho).

Revista Apólice