A Porto Seguro abriu as inscrições do processo de seleção para o Start, programa para formação em carreiras digitais. Trata-se de um programa de bolsas de estudo 100% gratuitas, com cursos de capacitação ministrados pela Digital House, empresa voltada à educação e aceleração da transformação digital de empresas e negócios. A iniciativa tem como público-alvo qualquer pessoa maior de 18 anos, com ensino médio completo, residente na capital de São Paulo e nas cidades vizinhas. Não é necessário ter formação superior nem conhecimentos em língua inglesa, e os interessados podem se inscrever até 05 de janeiro.

O objetivo é estimular o aprendizado de pessoas que queiram iniciar nas áreas de UX design, data analytics ou programação (especificamente no escopo de Full Stack – Java e Angular) com possibilidade de contratação de candidatos formados para vagas de trabalho na seguradora. A capacitação se dará por meio de cursos remotos ao vivo. Ao todo serão disponibilizadas 110 bolsas para os cursos profissionalizantes de Programação (50 vagas), Dados (30 vagas) e UX Design (30 vagas). Os cursos terão duração média de 6 meses e a previsão de início das aulas é em 31 de janeiro.

“O programa é parte do nosso plano de, até 2025, contratar 1.000 profissionais para as áreas de Tecnologia, Dados, Design, Ágil e Produtos da Porto. O programa abre portas para a profissionalização de quem tem interesse nessas áreas, mas ainda não teve a oportunidade de entrar em contato com esses temas. Depois de finalizarem os cursos, esses novos profissionais poderão ser contratados pela empresa ou, para quem já for colaborador, migrar para essas áreas. Essa iniciativa compõe a nossa estratégia de desenvolvimento que visa formar, acelerar e atrair profissionais dessas carreiras”, explica Carolina Zwarg, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da companhia.

Com o programa, a Porto pretende incentivar o desenvolvimento de pessoas e promover a inovação no mercado. “Temos a ambição de dobrar o número de clientes até 2025 e com isso, é fundamental fortalecermos nossa transformação digital em busca de soluções inovadoras e com foco na experiência do nosso cliente. Por isso, acreditamos que a formação de profissionais desse meio, e o investimento em educação no país são essenciais. Pretendemos continuar a nos dedicar no desenvolvimento de pessoas com o Start e outras ações que estão em fase de planejamento”, afirma Carolina.

Para se inscrever, basta acessar o site do programa Start pelo link.

N.F.

Revista Apólice