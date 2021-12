A Bradesco Seguros alterou a forma do processo de abertura de sinistros do ramo Residencial no site Portal de Negócios do corretor. O objetivo é oferecer uma experiência de excelência com serviços e navegabilidade digital ainda mais dinâmica e ágil para os corretores, que em podem comunicar um sinistro pela apólice ou CPF do segurado, tornando o processo mais célere.

“Com foco na produtividade dos nossos corretores, a companhia segue investindo em novas ferramentas com objetivo de aprimorar e otimizar a experiência de corretores e consumidores com os produtos, serviços e assistências da seguradora. O nosso dever é deixar nossos parceiros, corretores, com mais tempo e foco em promover a cultura de seguros em nosso país.”, afirma Rodrigo Herzog, superintendente executivo de sinistros da empresa.

Esta é mais uma ação da seguradora com o objetivo de oferecer ainda mais praticidade e agilidade para auxiliar os parceiros de negócios na realização das atividades comerciais. “Seguimos investindo no processo de transformação digital, sem descuidar da necessidade de um atendimento próximo e humanizado na relação entre clientes, corretores e a seguradora”, ressalta Herzog.

N.F.

Revista Apólice