O Modal anunciou a aquisição de 100% da W2 Digital, uma referência de Insurance as a Service (IaaS) no mercado brasileiro. A empresa é especializada em ofertar seguros conectando provedores, insurtechs e seguradoras a clientes e parceiros por meio de canais digitais como apps, sites e plataformas no formato white label. A iniciativa se insere no contexto estratégico de fortalecimento do ecossistema Modal e acontece em meio a um mercado de seguros em expansão, com um alto potencial de receita e impulsionado pelo Open Finance.

Com essa transação, o banco lança o Modal as a Service, que é a oferta do seu ecossistema para terceiros, que oferece o Credit as a Service (CaaS) e Banking as a Service (BaaS) desde a sua recente aquisição da LiveOn e, agora, o Insurance as a Service (IaaS) com a W2 Digital.

“Com a aquisição, nossos clientes e parceiros passam a ter as melhores soluções de seguros. É mais um passo em direção ao caminho de crescimento acelerado com rentabilidade que traçamos em nosso IPO”, explica Cristiano Ayres, CEO da empresa. “A W2 traz em sua carteira clientes como Dotz, Itapemirim e Rappi que agora fazem parte do Modal as a Service. Com essa parceria estratégica, faremos com que milhões de brasileiros tenham acesso a uma experiência única na contratação de seguros e serviços financeiros, trazendo mais facilidades e otimização para a vida das pessoas”, diz Filipe Seixas, cofundador e CPO da W2 Digital.

A operação foi capitaneada por André Lauzana, CFO da companhia. Com vasta experiência no segmento de seguros, o executivo assume também a frente Modal as a Service. “O objetivo do Modal é expandir sua capacidade de atração e engajamento de clientes criando mais pontos de contato por meio da oferta de produtos e serviços financeiros, de seguros e de investimentos”, afirma o executivo.

A efetivação da aquisição está sujeita ao cumprimento das condições precedentes no contrato de compra e venda, inclusive a aprovação do Banco Central do Brasil.

