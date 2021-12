A Marsh e a Mercer anunciaram a nomeação de Ricardo Almeida como o novo líder regional da Mercer Marsh Benefícios, empresa especialista em soluções de riscos de pessoas, saúde e benefícios para funcionários.

Almeida é um profissional reconhecido e respeitado, com larga experiência no setor de seguros, principalmente nas áreas de riscos de pessoas e benefícios a empregados. Mais recentemente, ele ocupou a posição de Líder de Desenvolvimento de Negócios Globais na MAXIS Global Benefits Network, depois de liderar a área de Benefícios para Funcionários da MetLife para a América Latina, e ocupou vários cargos de liderança global em Vendas para AIG e Alico.

Em sua nova função, sediado em Miami, o executivo liderará o desenvolvimento de soluções estratégicas e inovadoras, com foco na proteção da saúde e do bem-estar do principal ativo de uma organização: seus funcionários; bem como sua demonstração de resultados, aproveitando as plataformas digitais mais vanguardista.

“Estamos convencidos de que a reconhecida liderança de Almeida irá valorizar ainda mais o incrível trabalho de toda a equipe da companhia na região. Hoje, mais do que nunca, queremos gerar um impacto positivo em nossos clientes, ajudando-os a navegar pelos complexos desafios associados aos riscos relacionados às pessoas”, diz Ricardo Brockmann, CEO da empresa para América Latina e Caribe.

“Ricardo é um líder apaixonado e com foco claro em oferecer soluções que integrem os desafios das áreas Financeira e de Recursos Humanos de uma empresa, junto com os desafios mais urgentes do nosso tempo: futuro do trabalho, sociedades resilientes, cibersegurança, diversidade e sustentabilidade”, ressalta André Maxnuk, CEO da Mercer para a América Latina.

“Estou muito animado por ingressar em uma organização com 150 anos de liderança e inovação. O meu compromisso é claro: contribuir de forma decisiva para criar um futuro mais brilhante e com novas possibilidades para todos: empreendedores, colaboradores e comunidades”, afirma Almeida.

N.F.

