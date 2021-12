A MAG Seguros, seguradora de 186 anos especializada em seguro de vida e previdência, realizará no próximo ano a nova edição do Congresso Potencialize, evento direcionado a corretores de seguros com o objetivo de desenvolver e capacitar esses profissionais.

Realizado no modelo híbrido, o Potencialize contará com a participação de diversos convidados para falar sobre saúde, economia, tecnologia e planejamento financeiro. As palestras acontecerão no dia 14 de janeiro, às 8h30, com transmissão online e gratuita para os corretores previamente inscritos.

A programação tem a participação dos atletas e medalhistas olímpicos, Rebecca Andrade e Isaquias Queiroz, para falar sobre disciplina e superação como resultado de sucesso. Também estarão presentes o economista e professor da USP e Insper, Eduardo Gianetti; a médica infectologista e pesquisadora da Fiocruz, Margareth Dalcolmo; a fonoaudióloga e preparadora vocal, Lenny Kyrillos; o especialista em marketing digital, André Siqueira; e o palestrante internacional e corretor de seguros membro da MDRT, Eszylfie Taylor.

Além disso, Nilton Molina, presidente do Conselho de Administração da MAG Seguros, será entrevistado pela jornalista e escritora Mara Luquet, e falará sobre seu novo livro “O Vendedor de Futuros”; e o CEO, Helder Molina, apresentará a palestra “A MAG conectada ao futuro do mercado”.

A participação no Congresso Potencialize é gratuita mediante inscrição no site. O evento será online, das 8h30 às 14h.

K.L.

