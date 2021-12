Atenta às necessidades de clientes e corretores parceiros, a Liberty Seguros anunciou uma novidade para o setor de seguro residencial que vai facilitar ainda mais o contato e a proximidade com a seguradora, além de agilizar o atendimento no momento em que o cliente mais precisa: segurados agora podem solicitar vistorias por meio de videochamada em caso de sinistros de quebra de vidros nas residências.

O processo é completamente digital e o cliente pode fazer a solicitação direto pelo aplicativo da companhia, conforme o seguinte processo:

– Ao finalizar o aviso de sinistro, caso seja elegível para vistoria por vídeo chamada, um pop up indicará ao segurado essa opção, explicando como o processo funciona e suas vantagens;

– Caso o cliente opte pela vistoria por vídeo chamada, basta clicar em “sim” na mensagem pop up para ser direcionado ao agendamento de data e horário;

– Em próximos passos, o cliente deve preencher os dados da pessoa que realizará a vistoria por vídeo com o analista. É importante que esses dados sejam informados corretamente para que o contato seja realizado com sucesso;

– Um SMS será enviado para o número de celular confirmando o agendamento. Além disso, a pessoa que acompanhará a videochamada receberá um alerta via SMS uma hora antes do dia e horário agendado com o link para realização da vistoria;

– Com a vistoria agendada, basta o segurado aguardar o dia e horário escolhido. Caso seja necessário cancelar o agendamento, o cliente pode acessar o Meu Espaço Cliente ou enviar uma mensagem para o WhatsApp (11) 3206-1414.

Além disso, a seguradora oferece assistência 24 horas para clientes Liberty Residencial para sinistros e emergências ocasionadas por motivos de força maior, como limpeza de ar condicionado, instalação de ventilador de teto, revisão de instalação elétrica, entre outros.

“A Liberty segue focada no objetivo de oferecer canais, produtos e serviços cada vez mais focados nas preferências dos clientes. O novo serviço de vistoria é um exemplo disso, em que desenvolvemos uma solução que atende às necessidades dos segurados, aproxima a companhia desse público no universo digital e oferece um diferencial que os corretores podem destacar no momento da venda”, comenta Márcio Probst, diretor adjunto de Sinistros da companhia.

N.F.

Revista Apólice