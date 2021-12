A Leve Saúde entrou no clima festivo e lançou o Orange Christmas, campanha especial de Natal. Até o fim de dezembro, corretores e supervisores terão premiações extras que variam entre R$ 50 e R$ 200 de acordo com os planos e contratos fechados. O acesso para estes profissionais pode ser feito no “Espaço Corretor”.

Potenciais clientes também terão benefícios especiais no período. O Orange Christmas apresenta 10% de desconto no valor de tabela para Pessoa Física e PME’s na contratação do plano Leve Personal. Para aproveitar este desconto, é só acessar o site da Leve Saúde. Ele pode ser adquirido tanto no plano de saúde individual quanto no familiar, e oferece cobertura Ambulatorial e Hospitalar (Obstetrícia somente para a opção PME).

A Leve Saúde é voltada para pessoas com mais de 45 anos e atende a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Seu foco é na entrega de saúde de qualidade a preços acessíveis por meio do tripé Atenção Primária à Saúde (APS), Tecnologia e Rede Própria.

N.F.

