A Allianz Seguros acabou de anunciar que Karine Barros assumiu a diretoria Comercial da empresa, sendo a responsável por toda a venda de produtos e serviços em âmbito nacional, o que inclui a comercialização por meio de corretores, assessorias e parcerias. Karine é a primeira mulher a ocupar esse cargo na seguradora e comandará as seis regionais comerciais, formadas por mais de 500 colaboradores que atuam nas sedes de São Paulo e Rio de Janeiro e em 72 filiais e atendem a mais de 42 mil corretores e 62 assessorias.

A posição ocupada pela executiva será fundamental para a perspectiva de crescimento e diversificação de negócios da companhia no Brasil. “Estou muito feliz com o novo desafio. Assumir a diretoria Comercial de uma das três principais companhias de seguros de Ramos Elementares do país é motivador. A empresa tem amplo portfólio de produtos, o que nos permite oferecer e alavancar a cadeia de proteção dos consumidores brasileiros”, afirma Karine.

A executiva está na seguradora há sete anos, sendo há três do Comitê Executivo. Karine representa o Brasil no Programa Allianz Women’s Sponsorship, iniciativa global para o desenvolvimento lideranças. A profissional tem mais de 20 anos de experiência nos setores bancários e de seguros, com foco em Linhas Comerciais e Saúde, Gestão de Mercado e Planejamento Estratégico, com passagens por grandes bancos e administradoras financeiras.

N.F.

Revista Apólice