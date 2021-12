A Junto Seguros acabou de anunciar a chegada de Karine Chaves para ocupar a posição de diretora de Tecnologia. O objetivo da executiva é continuar consolidando a empresa como uma seguradora referência em inovação e no mundo digital.

Karine tem uma carreira de mais de 20 anos em Tecnologia da Informação, liderando equipes para desenvolver e implantar estratégias alinhadas aos objetivos corporativos nos mercados de Internet, E-commerce, Telecom e Serviços de TI. Ela já atuou em empresas como TIVIT, Telefónica, grupo UOL, entre outras.

“Animada com o que vi até agora. Encontrei um time jovem, acolhedor, cheio de energia e com uma vibração incrível. Espero contribuir com a minha trajetória em tecnologia e transformação digital trazendo iniciativas que priorizem a experiência do cliente através de soluções ágeis, inovadoras e tecnológicas. Acredito que este é o caminho para que a Junto siga como uma insurtech simples, segura e transformadora”, afirma Karine.

