Prêmio Melhores do Seguro 2021 – Com a tendência da digitalização cada vez mais presente na rotina em diferentes segmentos, adotar processos inovadores pode ser um diferencial no relacionamento com o cliente. Nesse cenário, a Acoy, assessora digital para corretores de seguros, lança a primeira plataforma a permitir que um corretor faça a cotação e emissão de seguros garantia de maneira totalmente digital, proporcionando mais agilidade, simplicidade e segurança na contratação de apólices.

Segundo Edson Barros, CEO da Acoy, a plataforma abre caminhos para uma revolução digital no mercado segurador do País. “Esse projeto é uma oportunidade de contribuirmos com o desenvolvimento de um mercado cada vez mais crescente no Brasil. Nosso objetivo é ajudar o corretor de seguros a vender o seguro garantia de uma maneira muito mais prática, que é um produto ainda pouco conhecido pelos brasileiros dentro e fora do segmento, e auxiliar uma transformação em diversas empresas, que passam a ter um acesso muito maior à soluções que não comprometem o fluxo de caixa”, conta Barros.

Atualmente, no Brasil, muitas empresas não utilizam o seguro garantia como alternativa para as suas operações. Outro desafio é a falta de inovação e tecnologia aplicada no setor, gerando um gap de acúmulo de tempo e pouco espaço para que novos profissionais invistam na categoria. Pensando nisso, a Acoy entra ao mercado com três soluções ofertadas por cinco seguradoras parceiras, são eles:

Performance Bond: seguro que garante o cumprimento satisfatórios de um contrato acordado;

Bid Bond: garante a participação em uma licitação, edital ou tomada de preço, permitindo que o prestador de serviços comprove que tem recursos para realizar determinada obra ou ação;

Depósito Recursal Trabalhista: permite que um colaborador ou prestador de serviços receba um valor acordado junto à empresa judicialmente, sem que comprometa imediatamente o fluxo de caixa da companhia.

Outra novidade está no tempo de espera. Tradicionalmente, a jornada do corretor leva, em média, 72 horas, entre contatos, troca de e-mails e efetivação. Na Acoy, o corretor consegue emitir em, aproximadamente, cinco minutos. Para acessar a plataforma, é preciso realizar um cadastro básico e, após esse passo, já é possível solicitar cotações com as seguradoras parceiras da Acoy, escolher a proposta que melhor se encaixa para o cliente e emitir a apólice.

A plataforma também já está preparada para colocar no ar outros produtos de seguros e, dentro em breve, aumentará as opções de produtos que os corretores de seguros poderão oferta por meio da ferramenta digital.