Desde ontem, 1º de dezembro, os produtos de vida individual da Icatu, o Essencial e o Horizonte, passaram a contar com a cobertura de Diária por Internação Hospitalar (DIH). Com ela, o segurado, em casos de acidente ou doença, receberá uma indenização correspondente ao valor da diária contratada, de acordo com o total de dias de internação. Para cada dia em UTI, o valor da diária será dobrado, sendo essa opção adicional na contratação do seguro. A novidade faz parte das contínuas melhorias que a seguradora vem promovendo em seu portfólio.

“A Diária por Internação Hospitalar (DIH) é uma cobertura que possibilita que o segurado não tenha custos com internação que podem comprometer o planejamento financeiro familiar, reforçando a importância do seguro frente a momentos inesperados que acontecem em vida. Ela supre custos extras que não são cobertos pelo plano de saúde, a contratação de um profissional para acompanhar o segurado durante a recuperação de uma doença, uma segunda opinião médica, além de ajudar na manutenção da renda em caso de afastamento das atividades laborativas por conta de internação”, afirma Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida da companhia.

O Horizonte é um dos produtos mais flexíveis do mercado de Vida Individual e alia proteção e planejamento financeiro aos mais diversos perfis e realidades, se destacando por ser um produto de prêmio nivelado com formação de reserva que oferece possibilidade de resgate. Já o Essencial é uma solução completa, de acordo com cada perfil e necessidades de proteção, com opções de coberturas com valores de indenização independentes e três benefícios já inclusos.

A cobertura de Diária por Internação Hospitalar está disponível para contratação nesses produtos pela Casa do Corretor, ambiente virtual destinado exclusivamente para os corretores parceiros da Icatu.

N.F.

Revista Apólice