A HFW, escritório de advocacia global e líder de mercado na América Latina, impulsiona sua prática de seguro e resseguro com a contratação de uma das executivas mais experientes da região: Margo Black.

Margo trabalha no setor há mais de quatro décadas e liderou as operações dos maiores resseguradores mundiais, incluindo seu trabalho como presidente da Swiss Re Brasil, CEO do Grupo Willis, diretora-executiva da Allianz Seguros, COO do Grupo JLT na América Latina e diretora presidente da SCOR Brasil. Ela se junta ao escritório como consultora.

“Margo é, sem dúvidas, uma das ‘fundadoras’ do mercado de resseguros na América Latina e possui uma enorme experiência, que abrange não apenas a corretagem, mas também a subscrição de riscos complexos. Ela atuava no Brasil muito antes do mercado de resseguro se abrir para participação dos players internacionais e tem sido a força motriz por trás de muitas das companhias que, hoje, são líderes de mercado. Além de ter fundado a Swiss Re Brasil, a Margo estabeleceu a rede de negócios da JLT em toda a região e colocou o nome do SCOR no radar do mercado na América do Sul. Estamos muito contentes e honrados de recebê-la na empresa”, afirma Chris Cardona, líder global da prática de Seguro/Resseguro do escritório.

Margo também é a fundadora e ex-presidente da Sou Segura, organização focada na igualdade de gêneros dentro da indústria brasileira de seguro e resseguro. Ela é fluente em inglês, espanhol, português e francês. Também fala alemão e italiano.

“Estou muito feliz por ingressar em tão prestigiada firma global de seguro e resseguro e, naturalmente, ansiosa para trabalhar com a Equipe e aumentar ainda mais a presença da HFW nos mercados latino-americanos, incluindo obviamente o Brasil”, diz Margo.

A HFW tem mais de 65 advogados especializados em seguro e resseguro nas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia, e oferece uma ampla gama de serviços jurídicos que abrange consultoria, resolução de conflitos, regulatório e operações para os clientes deste setor. A empresa é reconhecida como líder na área na América Latina, pelo diretório jurídico Chambers, no qual também possui diversos advogados ranqueados como líderes de mercado.

A empresa tem um acordo de cooperação com o escritório brasileiro CAL, especializado em Seguro/Resseguro, Aviação, Marítimo e Commodities.

N.F.

Revista Apólice