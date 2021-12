O Grupo Bradesco Seguros realiza, na próxima segunda-feira, 20, uma live especial de final de ano para os corretores de seguros. No formato virtual, o encontro, que acontece às 16h, vai ser conduzido pelo palestrante e mágico Marco Zanqueta, especialista em desenvolver habilidades lúdicas para o aprimoramento pessoal e profissional, com o lema “É lúdico, mas o papo é sério”, e contará com a presença dos executivos da Organização de Vendas da empresa, Carlos Picini e Duilio Varnier.

“Os corretores de seguros são essenciais para nossa atuação, nos ajudando a disseminar a cultura de proteção no país, e é por isso que trabalhamos constantemente para estimular o protagonismo desses profissionais no mercado segurador. Encerraremos mais um ciclo de muitas conquistas e aprendizados, com reflexões que serão importantíssimas e inspiradoras para o ano de 2022 e, por isso, planejamos este evento especialmente para os nossos parceiros”, declara Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade da Bradesco Seguros.

As inscrições para o evento já podem ser realizadas na plataforma exclusiva da seguradora, disponível no Portal de Negócios do Corretor, na aba Meus Treinamentos Universeg. Ou acessando ao vivo neste link.

“Por meio da nossa plataforma Universeg, continuaremos dando todo o suporte necessário para os nossos parceiros na sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional”, finaliza a executiva.

N.F.

Revista Apólice