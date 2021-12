Desde a última sexta-feira, 17, quem passar pela região do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, pode acompanhar o show de luzes preparado pelo Grupo Bradesco Seguros a todos os cariocas e turistas que estiverem visitando a cidade. Batizado de “Tempo de Esperança. Com o Rio, sempre”, o mapping é projetado diretamente na face da sede do grupo segurador voltada para a rodoviária Novo Rio. A ação, que foi sucesso em 2019, traz uma mensagem de Boas Festas, com renas, presentes, anjos, o Papai Noel, além de fogos de diversas cores, recepcionando o ano de 2022.

A projeção, de aproximadamente 1,5 mil m², está sendo exibida diariamente, das 18h30 às 22h, até 31 de dezembro, e pode ser vista de diferentes pontos da cidade, como a roda gigante, Avenida Francisco Bicalho e acesso à ponte Rio-Niterói (sentido Niterói). A proposta é promover o que realmente importa nas diferentes fases da vida, reforçando que o Grupo Bradesco Seguros está presente em todos os momentos, discurso contido na assinatura ‘Com você. Sempre’.

“Produzimos o mapping como um presente do Grupo Bradesco Seguros ao Rio, cidade com a qual temos um longo e estreito relacionamento. Queremos celebrar o Natal e o novo ano que chega, trazendo esperança para os novos tempos que virão. Essa é a nossa forma de agradecer a todos com cariocas pela parceria de muitos anos”, detalha Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Segurador.

A sede que fica no Porto Maravilha possui uma importância histórica para a Organização, com mais de 2,5 mil funcionários.

Serviço mapping:

Espetáculo: “Tempo de Esperança. Com o Rio, sempre”

Data: até 31 de dezembro de 2021

Local: Avenida Rio de Janeiro, 555, Porto Maravilha

Horário: das 18h30 às 22h

K.L.

Revista Apólice