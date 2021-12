O mercado de seguros no Brasil vem passando por constantes transformações e readequações de serviços e produtos, como forma de obter uma relação mais estreita e apurada com os clientes. A Globus Seguros, que surgiu de um spin-off realizado em 2016 com a XP Seguros, é um bom exemplo disso.

A corretora acabou de desenvolver um sistema para identificar e ofertar seguros mais assertivos. A tecnologia, um suitability do segurado, permite, por meio de perguntas e respostas, identificar o perfil exato do cliente, havendo assim a classificação de diferentes níveis de prioridade e categorias de produtos para possíveis contratações. “Com esta inovação ficará mais fácil identificar as suas demandas, o que possibilitará o direcionamento para opções mais adequadas de contratação dos seguros personalizados de acordo com o perfil do cliente, gerando, assim, proteções mais adequadas as suas necessidades, e não produtos que não façam sentido serem contratados”, explica Jesse Teixeira, sócio-fundador da corretora.

O executivo conta também que, ao navegar pelo dia a dia dos parceiros de negócio, principalmente os escritórios de agentes autônomos de investimentos (AAIs), é possível ver as dificuldades dos assessores sobre o tema seguros, não apenas ao abordar seus clientes, mas também para si mesmos enquanto usuários. O ganho em escala com a nova ferramenta proporcionará um aumento significativo na base de clientes (pessoa física) da corretora. “Acreditamos que o suitability possa representar 50% da captação de clientes novos nos próximos 12 meses, enquanto o impacto financeiro previsto é duplicar o faturamento da carteira de pessoas físicas dentro do mesmo período”, diz.

O novo sistema da Globus é baseado em algoritmos que transformam bases de dados em informações assertivas. Constroem, assim, uma cultura de coach digital (“análise combinatória” das ofertas e aderência), transformando milhares de opções em três mais prováveis de sucesso. Essas opções incluem três vertentes bem definidas. São elas: PRECISA se proteger, DEVE se proteger e PODE se proteger. O sistema terá constantes atualizações, melhorias e aperfeiçoamentos em sua base, levando ainda mais benefícios para o usuário.

Atualmente, no setor de seguros, não há uma ferramenta consolidadora de informações que mapeie os riscos diversos dos clientes e indique produtos de maneira tão assertiva. As corretoras geralmente são focadas em nichos específicos e não apresentam a solução One Stop Shop, que é o posicionamento da Globus, na qual o cliente consegue ser atendido em todas as vertentes de seguros em um único lugar. “Alem de ser atendido em todas as suas necessidades com relação a proteções, estamos trabalhando em uma solução única no mercado, que é a ‘wallet of insurance’, que irá consolidar em um único lugar todos seguros que ele tem contratado conosco. Trata-se de um circulo virtuoso, pois quanto mais informações tivermos, melhor atenderemos as necessidades e demandas de nossos clientes. Visto que a necessidade de seguros pode mudar na linha do tempo”, conta Jesse Teixeira.

A Globus possui hoje um portfólio amplo e diversificado, com mais de 40 modalidades de produtos. A empresa é especializada em riscos diferenciados como, por exemplo, seguros de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O), Garantias (Judiciais, Performance e Financeiras), Erros e Omissões (E&O), entre outros, além dos seguros tradicionais, como frota, patrimonial, saúde, vida em grupo, viagem, pet etc. A corretora atende mais de 500 clientes corporativos e cerca de 6.000 clientes individuais.

N.F.

Revista Apólice