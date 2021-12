Os ataques cibernéticos disparam e crescem no mundo inteiro, gerando danos que os especialistas estimam em mais de US$ 6 trilhões em 2021. Este tema entrou na pauta de todas as empresas, não importa o tamanho. Por isso, o Grupo Generali uniu forças com a Accenture e a Vodafone Business e criou um pacote de serviços de seguro cibernético para ajudar clientes corporativos e PME’s a reconhecer, responder e se recuperar de ameaças e incidentes de cibersegurança de maneira rápida e eficaz.

A iniciativa, que inclui avaliações de risco cibernético, simulações de phishing e programas de aprendizagem, ajudará os clientes da seguradora a fortalecer sua capacidade de garantir a restauração imediata das operações. Além disso, deverá mitigar as consequências em suas próprias organizações ou em terceiros.

Os novos serviços estão alinhados ao plano estratégico “Generali 2021”, fortalecendo a ambição da companhia em ser parceira para toda a vida de seus clientes. Ao mesmo tempo, a posição do grupo é reforçada nos segmentos corporativos e de PME’s, com o desenvolvimento de produtos modulares e serviços de prevenção na chamada área P&C (“Property and Casualty”).

Como provedor global de segurança cibernética, a Accenture oferecerá avaliações de risco cibernético aos clientes da seguradora e respostas oportunas a incidentes cibernéticos. Também proverá aos subscritores de seguro cibernético da Generali acesso à plataforma Security Academy da Accenture. Essa plataforma oferece programas de aprendizagem, em vários idiomas, sobre ameaças cibernéticas e sobre como abordá-las.

A Vodafone Business focará no mercado de PME, prestando serviços de resposta a Incidentes Pós-Violação, bem como gerindo a relação contratual com o segurado. Com um alcance global e um portfólio de serviços de segurança cibernética abrangente, as PME’s podem se beneficiar de várias formas. Desde a categorização inicial de incidentes e atividades de resposta até a investigação de segurança complexa, obtendo suporte quando mais precisam.

Ao lado disso, a Europ Assistance fornecerá coordenação global e servirá como um ponto de contato para clientes corporativos e para PME’s, oferecendo suporte de linha de frente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os clientes a identificar incidentes cibernéticos e ativar corretamente os serviços de resolução.

Estas soluções serão oferecidas globalmente, a partir da Europa, no início de 2022, permitindo a personalização em função do mercado local e das preferências do cliente.

Bruno Scaroni, Diretor de Transformação do Grupo Generali, comentou: “A tecnologia, as necessidades do consumidor e os riscos cibernéticos evoluem rapidamente e a indústria de seguros deve acelerar para abraçar novas oportunidades digitais e responder às crescentes necessidades de segurança. Como parte do nosso plano estratégico, alocamos mais de 1 bilhão de euros para impulsionar a inovação e a transformação digital do Grupo, a fim de atender a essas necessidades. Com base na colaboração estratégica com a Accenture e com a Vodafone Business, a companhia será capaz de ajudar seus clientes corporativos e PME’s a entender seu perfil de risco e a definir as melhores soluções de seguro cibernético.”.

Em linha com o plano estratégico, em dezembro de 2020, a Generali e a Accenture também criaram uma joint venture, a Group Operations Service Platform (GOSP), alavancando tecnologias na nuvem e em plataformas de tecnologia compartilhadas para acelerar a inovação e estratégia digital do Grupo.

N.F.

Revista Apólice