Seguindo um planejamento de expansão dos canais de atendimento, o Gboex ampliou as funcionalidades do Portal de Serviços. O espaço, disponível neste link, já possibilitava experiências práticas e seguras aos usuários, e agora agrega outros menus para acesso ao conteúdo de Educação a Distância da empresa, demonstrativos de pagamentos, cadastro no sorteio da Mensalidade Premiada e divulgação dos resultados dos contemplados.

No portal, é possível verificar o informe de rendimentos, auxílio financeiro e pagamentos de pecúlio. Os formulários de cancelamento e alteração de beneficiários, entre outros, também estão disponíveis. O ambiente virtual foi desenvolvido para garantir navegação intuitiva e amistosa, cumprindo as regras da Susep (Superintendência de Seguros Privados).

Alinhada aos programas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Gboex, a página requer o login do associado, intensificando a segurança. Outro serviço que integra o rol é a comunicação de sinistro de forma rápida. A função permite que pessoas sem vínculo com o cliente façam o registro, mediante a realização de um cadastro.

“O Portal de Serviços oportuniza uma nova experiência ao nosso sócio, na medida em que reúne todas as funcionalidades do Portal do Associado com um visual mais intuitivo e moderno. Ele permite a interação do usuário com a empresa a qualquer momento, seja pelo computador ou pelo celular. A expansão dos canais digitais tem sido uma preocupação constante na organização, e o Portal de Serviços atende esse objetivo”, resume o superintendente de Tecnologia da Informação, Marcelo Araújo.

