Com mais de 90 anos de presença global, a Gallagher, corretora de seguros corporativos, gestão de risco e consultoria em benefícios, desembarca no Brasil trazendo toda a experiência do grupo. A companhia tem capital aberto na Bolsa de Nova Iorque e é uma das três maiores corretoras do mundo, com capital avaliado em U$ 35 bilhões. No Brasil, a trajetória consolidada se mistura a um mindset de startup, com inovação e empreendedorismo, reunindo um time de bastante referência no mercado brasileiro.

A empresa já começa a operar com uma carteira de cerca de 250 clientes globais, que representam R$ 300 milhões em prêmios no Brasil. A empresa pretende investir R$ 40 milhões nos primeiros anos de operação, ampliando o faturamento em R$ 100 milhões, comercializando linhas como property, responsabilidade civil, garantia, D&O, garantia e cyber, uma das especialidades da marca no exterior. A corretora vai investir também em consultoria e corretagem de benefícios e a meta é chegar a 50 mil vidas em 12 meses nesse segmento.

Outro segmento em que a empresa ganha protagonismo é na área de resseguros. A aquisição da Willis Re, por cerca de US$ 4 bilhões, coloca a companhia entre os três maiores players de resseguros do mundo. No Brasil, operando desde 2017, a Gallagher Re, passa a contar com uma carteira de resseguros de cerca de R$ 1,5 bilhão em prêmios, assumindo posição entre as três maiores companhias do setor. Toda a equipe da Willis Re já foi incorporada pela Gallagher Re.

Nesta primeira fase, a corretora vai se dedicar aos mercados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com vistas a expandir seus negócios para as regiões Sul e Nordeste. O primeiro passo foi trazer uma equipe com profundo conhecimento de mercado e que entende as necessidades dos clientes de áreas essenciais para a economia do país, como energia, óleo e gás, marine, petróleo e agro. Quatro especialistas chegam para compor a nova estrutura que a empresa está montando no país:

Carla Abrunhosa: É a nova head de Novos Negócios, Marketing & Comunicação. Veio da Mercer Marsh Benefícios, onde atuou como head de Marketing e Comunicação para a América Latina e Caribe. Porém, sua experiência no mercado de consultoria e corretagem de seguros foi adquirida ao longo dos seus 12 anos na Aon. Formada em administração de empresas pela PUC-RJ, Carla possui MBA Executivo pela COPPEAD (UFRJ). Atuando no mercado segurador desde 1996, tem profunda vivência em vendas, marketing e comunicação do setor de seguros no país e na região. Construiu carreira internacional, com passagens pelo Chile e Estados Unidos.

Daniela Reia: Assume o cargo de head of Placement. Ex-diretora comercial de Seguros Corporativos da Zurich, é formada em Engenharia Química, com especialização em Project Finance (FGV – SP), e MBA Multinacional (UIA – Miami, EUA). Iniciou a carreira no mercado segurador em 1998, como subscritora da Allianz e Itaú Seguros/Chubb. Em 2002, Daniela ingressou na Aon no Brasil, tendo atuado em diferentes cargos em São Paulo, Miami e Londres.

Filipe Nicodemos: Novo head de Benefícios, é formado em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre em Gestão de Pessoas e Liderança pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foi diretor de Benefícios da MDS, empresa em que atuou por mais de 11 anos. Felipe Nicodemos foi, também, professor da Escola Nacional de Seguros (ENS).

Rafael Pol: Será o head de Specialties, que terá sob a sua responsabilidades Vendas & Relacionamento com o Cliente. Veio da Aon, onde atuava como diretor de vendas corporativo, com grande conhecimento nos setores de Oil & Gas, Infraestrutura, Power & Utilities, Lazer e Entretenimento. Rafael é graduado em Administração de Empresas com MBA em Gestão de Negócios, ambos pelo IBMEC.

N.F.

Revista Apólice