A pandemia acelerou processos de digitalização e mudanças de comportamento na vida de todos, tanto na esfera privada quanto no ambiente de negócios. Com a AXA no Brasil não foi diferente. A companhia já vinha intensificando a transformação digital do negócio há alguns anos e dentro desse processo a Filial Digital desempenha papel fundamental.

A estrutura existe desde 2019 e, com três anos de amadurecimento contínuo, apresentou em 2021 crescimento recorde. Até o início de novembro, em comparação com o ano passado, registrou aumento de 80% de novos corretores cadastrados, ampliando significativamente a base comercial da companhia, sobretudo em produtos massificados, como Empresarial e Condomínio, carteiras que estão crescendo forte este ano.

Um dos princípios norteadores da Filial Digital é oferecer ao corretor parceiro uma experiência digital, utilizando a tecnologia para facilitar e agilizar as interações, a venda, o acompanhamento da carteira, e também o pós-venda, no momento do sinistro, que conta com processos de vistoria remota através de app e processos de indenização simplificados com pagamento em até cinco dias úteis para casos de baixa, complexidade.

No início deste ano, por exemplo, o processo de cadastro de novos parceiros foi revisitado e implementamos captação automática de dados, revisão de documentos exigidos e assinatura digital, eliminando por completo a transação offline. As jornadas de onboarding estão sendo revisitadas para uma experiência mais fluida e seguimos investindo forte em capacitação, não só em relação aos produtos da companhia, mas também agregando valor ao dia a dia do corretor, com treinamentos para apoiá-lo na transformação digital do próprio negócio. Tudo isso integrado com o Portal do Corretor, onde todo o fluxo de negócios, acompanhamento de produção e transações operacionais acontecem.

Além de todo investimento em tecnologia e dados, seguimos acreditando no contato humano. Todo o corretor novo que entra na AXA recebe um consultor de negócios que o acompanhará em toda a sua trajetória na companhia. Essa aproximação transcende a venda, porque entendemos que estabelecer a confiança na relação pode ser decisivo para os negócios. Para estreitar o relacionamento, promovemos uma trilha contínua de encontros online, com os eventos do Café + Conteúdo, e estamos retomando a agenda presencial também.

O balanço do ano é extremamente positivo e posso garantir que teremos mais novidades em breve, oferecendo ao corretor uma proposta de valor diferenciada, que o reconhece com incentivos comerciais, como a campanha de viagem, vouchers de premiação intermediária e muito conteúdo feito sob medida. Que venha 2022! Estamos prontos!

* Por Felipe Granato, gerente Filial Digital BR da AXA no Brasil