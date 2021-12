A Fundação Getulio Vargas, por meio da FGV Conhecimento, foi autorizada pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) a atuar na formação e na habilitação de profissionais que operam no mercado de seguros. Nesse cenário, a FGV Conhecimento está com inscrições abertas para o Programa de Formação para Corretores de Seguros até o dia 16 de dezembro, em formato totalmente on-line, com aulas ao vivo e gravadas.

Com início em 17 de janeiro, as aulas objetivam disseminar o conhecimento existente acerca do mercado de seguros, conduzir o aluno pelos novos desafios do setor e agregar valor à formação do corretor, futuro corretor e de outros profissionais que atuam no mercado. As inscrições podem ser feitas neste link.

O programa é formado por duas modalidades, Basic e Innovation, que podem ser cursadas juntas ou separadamente. Elas estão divididas da seguinte forma:

Basic:

– Módulo I – Finanças e Gestão – 67 horas

• Fundamentos da Operação de Seguros

• Estratégia de Comercialização

• Mercado Financeiro e Gestão Empresarial

• Capitalização

• Matemática Financeira

– Módulo II – Direito e Legislação – 18 horas

• Direito do Seguro e Fundamentos Jurídicos

• Legislação e Organização Profissional

– Módulo III – Pessoas e Previdência – 45 horas

• Previdência Privada

• Seguro de Pessoas

Innovation:

– Módulo IV – Inovação e Seguro – 60 horas

• Inovação e Seguros

• Relações de Consumo

• Saúde Suplementar

• Marketplace e Marketing Digital

N.F.

Revista Apólice