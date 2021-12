Corretores de Seguros e demais profissionais do mercado têm até o dia 15 de dezembro para aproveitarem as condições especiais de inscrição e hospedagem no 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, organizado pela Fenacor em parceria com o Sincor-SP, que acontece entre os dias 03 e 05 de março de 2022, no Royal Palm Plaza, em Campinas, SP.

Com uma única inscrição, será possível participar do Congresso, com ampla programação técnica e a presença das maiores lideranças e principais personalidades e autoridades do mercado, assegurando a possibilidade de plena qualificação, atualização e aperfeiçoamento profissional; da 21ª Exposeg, a maior feira de negócios do setor de seguros, com presenças já confirmadas das maiores seguradoras do País, e onde será possível ampliar relacionamento, conhecer novas campanhas de vendas, produtos e serviços desenvolvidos por essas companhias; formalizar parcerias e realizar networking; e, por fim, de um evento cultural que reunirá, em diferentes dias, quatro artistas consagrados e de estilos musicais distintos, além de uma dupla que faz imenso sucesso em todo o Brasil. Uma experiência, com certeza, inesquecível.

Por medida de segurança e para garantir maior tranquilidade aos congressistas, o número de participantes será limitado a 3 mil pessoas, o que representa 50% da capacidade do local escolhido para o Congresso.

Então, não perca tempo. Faça agora mesmo sua inscrição no site desses eventos: As inscrições podem ser realizadas neste link. Corretores de seguros, pessoas físicas ou jurídicas, associados aos Sincors filiados à Fenacor têm valores diferenciados para a inscrição.

As mesmas condições especiais são asseguradas aos corretores de seguros do Amapá, Ceará e Rio de Janeiro associados ao Ibracor. Em ambos os casos, após acessar o site, basta clicar em “EU SOU UM CORRETOR ASSOCIADO (PF)” OU “MINHA EMPRESA É ASSOCIADA (PJ)”.

Os demais Corretores de Seguros deverão acessar o espaço “EU SOU UM CORRETOR NÃO ASSOCIADO (PF/PJ)” para fazer sua inscrição. Há ainda uma área para inscrições de “OUTROS PROFISSIONAIS – NÃO CORRETOR”.

No site, além das inscrições, também é possível obter todas as informações sobre hospedagem, programação e consulta à relação das seguradoras que estarão presentes na 21ª Exposeg.

