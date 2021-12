A HDI anuncia a saída de Murilo Setti Riedel do cargo de CEO e a chegada de Eduardo Dal Ri à liderança da seguradora em 1º de janeiro de 2022. Com mais de 25 anos de experiência, Dal Ri é um executivo reconhecido no mercado de seguros por ter conhecimento operacional e de gestão, além de robusta a experiência no relacionamento com clientes e corretores.

Há 22 anos na seguradora e cinco como CEO, Murilo assume agora novos desafios. Responsável por fazer da HDI uma empresa Humana, Digital e Inovadora, o executivo liderou um dos mais extensos projetos de transformação digital do mercado segurador. Durante sua gestão, reformulou processos e produtos com o uso de inteligência artificial e desenvolveu novos modelos de negócios.

Para Wilm Langenbach, Presidente do Conselho de Supervisão da HDI Seguros, CEO da HDI International AG e Membro do Conselho de Administração da Talanx AG, a chegada de Eduardo Dal Ri vai garantir a estratégia de crescimento da HDI Seguros por meio da diversificação de produtos, digitalização acelerada e parcerias. “A contribuição de Murilo e a sua liderança foram diferenciais para o bom desempenho da operação local. Estamos muito felizes com a vinda de Eduardo e sabemos que traz uma bagagem primordial para esse novo momento da companhia”, avalia Langenbach.

“Agradeço muito por ter tido a oportunidade de liderar uma equipe de profissionais altamente qualificados, que dão o melhor pela empresa e acreditam no que fazem. Também quero agradecer aos líderes da HDI International e da Talanx pela oportunidade de crescer com a empresa. Agora estou caminhando para novos desafios, sempre pensando no crescimento do nosso setor”, manifesta-se Murilo.

“Estou muito entusiasmado por receber a liderança da HDI Seguros. Volto à HDI com a missão de fortalecer ainda mais nossa posição no Brasil, cooperando para a construção de uma seguradora Top 5, que oferece soluções inovadoras para nossos clientes e corretores. Estou ansioso para escrevermos juntos o próximo capítulo da seguradora”, revela Eduardo.

Graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com especialização em Finanças Corporativas pela Fundação Getulio Vargas (FGV-RJ), além de MBA em Marketing de Serviços e Economia Empresarial, pela Escola de Propaganda e Marketing (ESPM) e pela Universidade de São Paulo (USP), o executivo liderou uma reviravolta completa no segmento automotivo na SulAmérica, proporcionando um aumento relevante na lucratividade e no crescimento acima da média do mercado. Além disso, fez parte da equipe que liderou a venda das operações de P&C da SulAmérica para a Allianz no Brasil – o maior negócio de Fusões e Aquisições do mercado brasileiro. Em sua primeira passagem pela HDI, liderou a operação de seguro de automóveis de crescimento mais rápido no Brasil, no início dos anos 2000. Atualmente é Diretor Executivo Comercial da Allianz Seguros no Brasil.

Nicolas Masjuan, Membro do Conselho de Administração da HDI International AG, Head para a América Latina, também comenta a importância do Brasil para a operação da empresa na América Latina e dá as boas-vindas ao novo CEO. “Foi gratificante trabalhar com o Murilo e agradeço todo o seu esforço à frente da empresa. Estamos animados com a chegada de Eduardo e temos a certeza de que ele vai deixar sua marca na história de sucesso em uma de nossas operações mais importantes na região”, diz.

